El acusado de matar a su expareja en A Coruña: "Le disparé, pero no apunté"

Un hombre acusado de haber intentado matar presuntamente a su exmujer en As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) hace un año ha alegado hoy que no disparó contra ella sino que lo hizo sin apuntar, aunque ha reconocido los hechos que se le imputan.

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido hoy el proceso contra un varón para el que la Fiscalía pedía inicialmente casi veinte años de cárcel, aunque ha rebajado su solicitud hasta catorce años y nueve meses tras el reconocimiento de los hechos.

Lo acusa de los supuestos delitos de acoso en concurso con amenazas leves e intento de asesinato contra su exmujer, además de tenencia de armas prohibidas, en referencia a la pistola que utilizó y que sirvió para causar una herida de bala en la cabeza de la víctima.

Ante el tribunal, el procesado ha reconocido los hechos, aunque asegura que realizó un único disparo, no dos como mantienen el Ministerio Fiscal y la acusación particular, y nunca apuntó a la cabeza de su exmujer.

El 24 de marzo de 2016 el acusado buscó a la que había sido su exmujer durante quince años y la encontró de paseo por As Pontes junto a una amiga.

"Quería hablar con ella. Me asusté, estaba con miedo de que denunciara y fue cuando hice el disparo, pero no hacia ella, estaba a un metro, si le quisiera dar, le daría. Luego me marché", ha defendido.

Aunque posteriormente no ha reconocido las coacciones, que la Fiscalía ha rebajado a acoso con amenazas leves, la víctima ha afirmado que las semanas anteriores al momento del disparo la había amenazado en repetidas ocasiones, insultado, seguido por el pueblo y esperado junto a su lugar de trabajo.

"Aparecía de repente en el medio de la calle diciendo que quería hablar conmigo, pero yo le decía que no teníamos nada que hablar", ha declarado.

Tanto ella como la amiga que la acompañaba durante el paseo han asegurado que el acusado efectuó dos disparos, uno inicial que acabó con la pistola encasquillada y otro que causó la herida de bala en la cabeza.

"Según me disparó, me dijo: Te quiero mucho", ha detallado la víctima, que también ejerce la acusación particular en este caso.

La petición tanto de la Fiscalía como de la acusación particular ha sido de once años y nueve meses de prisión por el intento de asesinato, con las agravantes de parentesco y género, mientras que solicitan un año y medio de prisión por las amenazas leves y la misma pena por la tenencia de armas prohibidas, junto con el abono de 12.000 euros para la víctima.