Los acusados de agresión sexual múltiple en Lalín niegan los hechos

Breogán F.T. y Ángel G.A., los dos jóvenes acusados de haber participado, junto con dos menores, en una agresión sexual múltiple que sufrió una chica en Lalín (Pontevedra), han negado hoy haber participado en los hechos.



En el juicio celebrado en la Audiencia de Pontevedra, Breogán F.T., que además de la agresión sexual está acusado de un delito de violación, ha reconocido que conocía a la víctima "de vista" y con ella había tenido un "percance" en un bar de la localidad en el que, según ha dicho, "me metió en el baño y me bajó los pantalones".



Se volvieron a encontrar el 23 de noviembre de 2012 en una verbena que se celebraba en Lalín y en ella, ha asegurado el joven, "fue ella la que me dijo que quería enrollarse con nosotros" a lo que él, según ha relatado en la vista oral, se negó.



El acusado ha explicado que los dos menores que les acompañaban se dieron "dos o tres besos" con ella, pero ha matizado que estos fueron "consentidos".



Este relato, según ha recordado el fiscal, presenta "contradicciones" con lo que el joven testificó en su día en los juzgados, algo que éste achacó a que "pasaron cinco años" y a los "nervios" que le provoca el juicio.



Ángel G.A., por su parte, ha explicado que él no participó en la presunta agresión sexual, pero ha precisado que sus otros tres amigos "la estaban besando", por lo que se habría ofrecido a dos amigas de la joven a "ir a separarles", pero ha aclarado que no fue necesario porque dejaron de hacerlo y la chica "estaba bien".



La versión de la víctima no ha trascendido en el juicio, ya que la joven ha declarado a puerta cerrada.



El fiscal, en su escrito de acusación, sostiene que los dos acusados, acompañados de los dos menores, rodearon a su víctima y a pesar de la resistencia de la joven manosearon sus partes íntimas por encima de la ropa en repetidas ocasiones.



Tras este primer episodio, uno de los dos mayores de edad llevó a la joven por la fuerza hasta la parte trasera del palco de la fiesta de Lalín, una zona alejada del bullicio, le rompió la media y la penetró con los dedos mientras la besaba y los dos menores la agarraban para que no pudiera escapar.



Aunque no ha entrado en detalles, al no presenciar la presunta agresión, una de las amigas de la víctima ha explicado en el juicio que vio a los cuatro jóvenes "al mismo tiempo" con ella y que la chica "no parecía estar muy contenta".



La vista oral continuará el jueves con más testigos y con las pruebas periciales.