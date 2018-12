Adelgazar con las redes sociales como testigos

Todo comenzó hace casi un año, el 15 de enero, cuando Josiño se propuso adelgazar. Pesaba 184 kilos y se dijo que había llegado el momento: “Siempre tuve problemas de sobrepeso, al nacer ya pesé más de cuatro kilos; un día me conciencié y me propuse hacer lo máximo posible para perder peso”. Doce meses después adelgazó 44 kilos, una evolución que comparte con sus seguidores, más de 800 en IG y 500 en FB. “Quería conseguirlo por mi cuenta y hacerlo a través de las redes sociales me gusta porque me motiva, ya que no puedo defraudarlos”.

Solo con el control del médico de cabecera y sin la ayuda de ningún nutricionista, Josiño asegura aplicar el sentido común a la hora de comer. “Aunque tengo mucha experiencia haciendo dietas, no me gusta dar ningún consejo porque no soy un especialista, me limito a contar mi experiencia; lo primero que hice fue reducir el azúcar y eliminar todos los productos con azúcares añadidos; como todo alimentos natural, nada procesado; menos carne y pescado y mucha más verdura y frutas”, afirma.

El ejercicio es un pilar básico en el plan de adelgazamiento de Josiño: “Cuando comencé con esto lo único que podía hacer era caminar, andar solo es aburrido, así que se me ocurrió organizar quedadas”. Lo habitual es que organice una cada semana, por lo que ya cuenta con un número de asiduos según sea en día laboral o en fin de semana. Ayer convocó una caminata de Bouzas a Toralla, ida y vuelta por el paseo marítimo, en total 13 kilómetros.

“Procuramos llevar un buen ritmo, a unos 5 kilómetros por hora, y no parar, hidratarnos bebiendo agua o hay quienes prefieren tomar un plátano”.

Josiño, con 43 años es funcionario de la Xunta. Va y vuelve a trabajar caminando todos los días, entre 10 y 14 kilómetros. “De lo que se trata es de cambiar de hábitos, en la hora del café ya no voy a tomar nada, salgo a caminar media hora.

Aunque no le gusta ponerse metas concretas, prefiere ir día a día, su objetivo es alcanzar los 130 kilos “quiero viajar a París en 2019 porque hará veinte años que yo viví allí y en aquel momento era lo que pesaba”. Una forma de buscar motivación es fijar objetivos en fechas significativas, así dejó de fumar el 23 de septiembre del año pasado, porque ese día se cumplían dieciséis años que había sacado la plaza de funcionario.

En una de sus andainas, con sus amigos del blog “Molaviajar”, aceptó otro desafío: pesar cien kilos el 22 de agosto de 2019, con un año de plazo: “Se que me va a costar, pero no me agobio, quiero ser constante”.

Su siguiente quedada para caminar en compañía será este jueves, en el kiosco de la Praza de España, a las 20 horas, para hacer una ruta de senderismo por el parque de O Castro.