Los afines a Villares lideran la nueva coordinadora de En Marea

La nueva coordinadora de En Marea, que vuelve a estar liderada por Luís Villares, se ha configurado este sábado unicamente con miembros afines al líder del partido y sin la presencia de los críticos, a los que el portavoz les ha demandado “lealtad”.



La nueva coordinadora, surgida tras las elecciones internas de la formación, celebradas del 22 al 24 de diciembre, dieron la victoria de la candidatura "Coidando a Casa" encabezada por Villares, que se impuso a la lista del sector crítico, "Entre Todas", y ha marcado este sábado los nuevos retos del partido para el que su líder pide “lealtad”.



En este sentido, ha asegurado que él está "dispuesto" a escuchar las propuestas de los críticos en el marco del Consello -aunque no han tomado posesión del cargo- y ha instado a no "maltratar" a los inscritos en la formación que fueron los que con sus votos eligieron la nueva dirección.



Esta situación ya se vivió tras las pasadas elecciones puesto que en abril de 2017 se creó una dirección de En Marea compuesta por un total de 11 personas cercanas a Villares, después de que determinados miembros del Consello das Mareas rechazasen formar parte de la misma al entender que no se le daba a los partidos -Podemos, Anova y Esquerda Unida- la representación suficiente.



Este sábado se ha vuelto a dar el mismo escenario, después de que en el plenario del pasado octubre se aprobase que la ejecutiva del partido pudiese conformarse únicamente solo con las personas de la lista ganadora.

Paradójicamente esta propuesta salió adelante impulsada por el sector crítico y con el voto de Villares en contra

Sin embargo, y ante esta repetición de los hechos, con una dirección monocolor -todos de la lista `Coidando a Casa`- Villares ha abogado por mantener una postura responsable, “la gente puede decidir acudir o no acudir a los sitios, es una cuestión de responsabilidad y de lealtad, con la organización y con los que los votaron, no se pueden despreciar y no se puede maltratar a las personas inscritas haciendo algo ahora que no venía en los propios programas de las candidaturas ausentándose de los órganos de dirección", ha enjuiciado.



Con todo, ha señalado que la formación mantiene las "puertas abiertas, ventanas abiertas y casa amplia para que coja todo el mundo".



De hecho, ha opinado que las personas que votaron a la lista de su rival, David Bruzos no cree que lo hayan hecho para que finalmente se ausentasen de los órganos de decisión del partido, ya que en su programa electoral no figuraba el “abandonar el Consello das Mareas” del que no participan al entender que el resultado de las votaciones es “ilegítimo”.

La población espera de En Marea “trabajo” y menos “ruido interno” por lo que ve necesario “acabar con las tentaciones de ruptura” que sugieren desde determinados sectores de la confluencia como Podemos, ha dicho

Con todo, la coordinadora de En Marea elegida este sábado está está integrada por Luís Villares que se ocupará de las Relaciones Internacionales mientras que Ana Seijas (Ames Novo) y anterior viceportavoz del partido llevará el departamento de Organización territorial y Municipalismo.



Por su parte, Mariló Candedo, se ocupará de Relaciones interinstitucionales; Moncho Veras, de Comunicación; Elena Cores e Logística, producción y cuidados y Adrián Dios, en Finanzas y Transparencia, y área de juventud.



Asimismo, Peque González, coordinará las mareas sectoriales; Mónica Díaz, las Relaciones con los movimientos sociales y sindicatos; Xoán Losada, la organización territorial y municipalismo.



Por último Xoán Hermida, se ocupará de la gestión de análisis política y estratégica y Beatriz Gómez del Feminismo.



Con la nueva coordinadora presentada “el deseo político de esta dirección ya constituida es dedicarnos a hablar y trabajar en los problemas que tiene la ciudadanía de Galicia en este momento”, ha sostenido Villares.



El trabajo principal del partido en los próximos meses se centrará en construir una “alternativa real de cambio ante las próximas elecciones municipales”.



“Estamos comprometidos con el país y también con el cambio político que supone En Marea en el espacio municipal”, ha remarcado.