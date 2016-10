Afirma que cuatro agentes le propinaron porrazos y dijeron "te vas a acordar de nosotros toda tu vida"

Los cuatro agentes de Policía Nacional de A Coruña acusados de torturar a un detenido han negado haber golpeado al hombre, quien, por el contrario, ha mantenido que los agentes le propinaron hasta cuatro "porrazos" y que le atizaron "por todos lados".



La Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este martes la primera sesión del juicio contra cinco acusados, cuatro de ellos policías nacionales, por unos hechos ocurridos en abril del 2012.



En este caso, la Fiscalía pide un año y tres meses de prisión para el residente en un rascacielos de A Coruña acusado de agredir a los agentes que acudieron tras ser alertados por los vecinos de que el hombre estaba golpeando el mobiliario debido a su estado de embriaguez.



Para los agentes, a quienes acusa de haber golpeado "de forma injustificada" al vecino, el Ministerio Público solicita cinco años y medio de prisión para cada uno de ellos, además de 10 años de inhabilitación para formar parte del cuerpo.



GOLPEADO EN COMISARÍA



El afectado, que se encontraba ebrio, fue golpeado, según el relato del fiscal, cuando estaba "completamente solo" en la comisaría de Lonzas, a finales de abril de 2012.



El hombre, que no podía abrir la puerta de su casa, fue arrestado por los agentes tras ser alertados por los vecinos de su vivienda cuando comenzó a golpear todo el mobiliario del rellano.



"ESTABA MUY AGRESIVO"



En sus respectivas declaraciones, los cuatro agentes han asegurado que "en ningún momento" golpearon al hombre, quien, según han declarado, se "encaró" con ellos e incluso llegó a lesionar a uno de los policías.



"Estaba muy agresivo", ha dicho uno de los agentes que, al igual que sus otros tres compañeros, ha señalado que "ninguno" de ellos llegó a utilizar la defensa reglamentaria puesto que "no tenía ningún sentido" en el lugar donde se encontraban ---el rellano del edificio--.



Así, todos ellos han atribuido las heridas que manifestaba --más de una decena de lesiones-- al "forcejeo" para tratar de reducirlo y a los hechos ocurridos con anterioridad a su llegada, cuando el hombre estaría golpeando el mobiliario del edificio--.



"No se le dio ningún golpe a este chaval", ha afirmado el primer policía, quien también manifestó que este vecino de A Coruña, a pesar de estar ebrio, tenía "mucha fuerza" y era "muy agresivo".



"ME GOLPEARON POR TODOS LADOS"



Frente a estos testimonios, la supuesta víctima ha reconocido que ese día había ingerido alcohol y que, al no poder acceder en su vivienda, llamó al timbre y golpeó insistentemente la puerta para tratar de conseguir que le abriesen; pero niega haber dado golpes contra el resto del mobiliario del edificio.



Según su declaración, en un primer momento los policías nacionales le dieron "con la mano en el hombro" para que se levantase y, tras pedirles el número de placa, éstos le dieron hasta "tres porrazos" y le "golpearon por todos lados", llegando incluso a tirarse encima de él.



Los golpes se volvieron a repetir, ha proseguido este vecino de A Coruña, al llegar a comisaría, cuando le dieron "un porrazo en el estómago" nada más bajarse del vehículo en el que lo habían trasladado desde su domicilio. "Me caigo de rodillas y me dicen: Te vas a acordar de nosotros toda tu vida", ha relatado ante el tribunal.



"Yo en todo momento les decía que no había hecho nada y les pedía poder llamar a mi abogada e ir al médico", ha comentado, y ha asegurado que pasó bastante tiempo hasta que lo llevaron al médico para ser examinado. El juicio continuará el miércoles.