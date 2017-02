En el aire el gobierno de la Marea en A Coruña al retirarle su apoyo los socialistas

El gobierno local de A Coruña, con el alcalde Xulio Ferreiro (Marea Atlántica) al frente, un regidor que decidió recurrir a una moción de confianza para sacar adelante los presupuestos de este 2017, queda en el aire tras votar en un pleno extraordinario el PSdeG en contra de esta aprobación después de una semana de encuentros y de desencuentros entre ambas organizaciones.



La votación se ha realizado en María Pita de forma nominal, expresando su posición, todos, uno por uno y por orden alfabético, resultando los seis votos en contra del PSdeG, los diez del PPdeG, y el apoyo afirmativo del BNG y de la Marea Atlántica.



En su turno de intervención, el portavoz municipal del PSdeG, José Manuel García, ha acusado "a los que asesoran" al regidor de querer, desde un principio, que "se sometiesen (las cuentas) a la cuestión de confianza", y ha criticado a Ferreiro por poner "por encima de los intereses de su ciudad, los intereses de su partido".



García ha argumentado así la decisión de su fuerza política de votar en contra de los presupuestos y ha añadido que, si no es capaz de ver el regidor lo que el PSdeG puede aportar al Gobierno municipal y a la gestión de la ciudad, está "ciego o, lo que es peor, no quiere que se hagan las cosas".



El socialista ha terminado su turno de palabra añadiendo que "lo que le sobra de soberbia" al alcalde de la Marea, que a través de las redes sociales ha recibido ánimos del líder de Podemos, Pablo Iglesias, "le falta de sensatez" y, también, que, en general, no pueden confiar en un grupo, la Marea, que a lo largo de la última semana se ha "cansado de proclamar" que no se podía confiar" en el PSOE.

El alcalde



Xulio Ferreiro ha centrado su propia alocución en el PSdeG y ha contestado a las acusaciones de los socialistas con la emisión de un audio, extraído de una reunión, en el que el PSdeG exigía que Mar Barcón tendría que co-gestionar uno de los proyectos y hablaban de lo que después describieron como "nuevas propuestas" y a las que se acogieron para romper el acuerdo.



"Ustedes, señor García, solo nos trasladaron problemas internos, cambios continuos de criterio, solo nos trasladaron una forma de hacer política que yo, sinceramente señor García, no entiendo", ha explicado Ferreiro.



En esta línea, el alcalde ha desmentido que tenga cualquier "animadversión hacia el partido socialista" y ha incidido en que ambos grupos tienen cosas en común, pero también en que, en lo que no coinciden, es en el hecho de que "la política se haga con trampas, con zancadillas y con deslealtades".



Ya el pasado viernes por la mañana, en una convocatoria urgente de rueda de prensa para los medios, Ferreiro espetó que el PSdeG y la Marea Atlántica estaban "condenados" a entenderse, algo que ha reiterado hoy, y en ello ha insistido en varias ocasiones.



Asimismo, ha aprovechado para reprochar al portavoz socialista que "la política merece algo más digno que esta forma de comportarse".

Postura popular

En este debate, la portavoz del grupo municipal del PPdeG, Rosa Gallego, ha pedido la dimisión del alcalde y ha recriminado, igualmente, que durante el tiempo que ha durado el pleno extraordinario no se haya hablado sobre los presupuestos, sino que solo se haya tratado de un intercambio de reproches entre el PSdeG y el Gobierno local.



"Ni una sola palabra sobre por qué tenemos que confiar en sus presupuestos", ha zanjado Gallego.

El parecer nacionalista

Avia Veira, portavoz del BNG, ha mostrado desde su primer turno de palabra el apoyo de los nacionalistas a la aprobación del proyecto económico para la ciudad, aunque ha expresado sus críticas al mismo, las que ya habían recogido en las enmiendas presentadas, entre las que está "un mayor protagonismo" de la lengua gallega.



Con este escenario, se abre un plazo de un mes para que PP y PSOE pacten un nuevo Gobierno o, de lo contrario, los presupuestos de la Marea salgan adelante.



Esto ocurre toda vez que el gobierno local de A Coruña, con el alcalde Xulio Ferreiro al frente, decidió recurrir a una moción de confianza para sacar adelante los presupuestos de este 2017, y, con ello, testar si continuaban contando con el respaldo del PSdeG, que sí permitió la investidura del regidor tras las elecciones municipales de 2015.

¿Moción de censura?

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece que ahora se abre un plazo de un mes en el que la oposición tiene opción a plantear una moción de censura y someter a votación del pleno la investidura de un nuevo Gobierno entre ambos, ya que PP y PSOE tendrían mayoría en el Pleno.



Pero, en caso de que populares y socialistas no sean capaces de proponer un nuevo Gobierno local, la Marea Atlántica seguiría al frente de la Alcaldía de la ciudad, y es más, aprobarían automáticamente las cuentas en fase inicial, es decir, con la propuesta que presentaron en un inicio, ya que las alegaciones que podría hacer la oposición serían de carácter menor.