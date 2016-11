La alarma por el violador lleva a las comunidades de vecinos a dar avisos

La alarma social que han suscitado las dos agresiones sexuales perpetradas en las últimas semanas en Lugo ha llevado a algunas comunidades de propietarios de la ciudad a colocar carteles en sus portales para avisar a los vecinos de que no abran las puertas de los edificios a personas desconocidas.



El cartel colocado por una comunidad de propietarios en la zona de San Roque aconseja a los inquilinos, de acuerdo con "las advertencias de la Policía Local" de Lugo, "no abrir la puerta a personas que entreguen publicidad, ni a cualquier otra persona no conocida".



"Asimismo, se recomienda a todas aquellas personas que estén realizando labores de mudanza o reparaciones en sus viviendas, que no permitan que esos trabajos se realicen con la puerta del portal permanentemente abierta".



Se da la circunstancia de que las dos agresiones sexuales -una de ellas una violación consumada- fueron perpetradas, precisamente, en la entrada de un edificio ubicado en la zona de Augas Férreas, donde el violador esperó a sus víctimas para no ser visto.



El portavoz del gobierno local de Lugo, Miguel Fernández, quiso lanzar "un mensaje de tranquilidad" con respecto a la preocupación y a la alarma que han generado en la ciudad las dos agresiones sexuales registradas en los últimos días, aunque pidió a las mujeres que adopten "las precauciones habituales" y a la ciudadanía que colabore con la policía ante "una mínima sospecha".



"Se ha reforzado la vigilancia en toda la ciudad, pero de forma especial en la zona en la que presuntamente ha actuado", dijo Fernández, "por un tema de seguridad" y "porque así lo determinaron los responsables de la policía".