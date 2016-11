El alcalde de Ferrol compara los "métodos de actuar" de Sestayo con "Calabria o Sicilia"

El alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, ha cargado hoy contra la socialista Beatriz Sestayo, su anterior socia de gobierno, asegurando que "sus intervenciones tienen mucho que ver con otras cosas muy ajenas a la política municipal" y de la que ha llegado a decir: "Hay en Calabria o Sicilia métodos de actuar parecidos cuando se intenta machacar a otra persona", ha señalado.



Aludiendo a la serie televisiva "Narcos", el regidor ha considerado que "primero será tu coche, después tus hijos, luego tu mujer y luego serás tú".



En declaraciones a los periodistas, ha dicho que no le "sorprende en absoluto que PP y Partido Socialista busquen salarios", reprochándoles que "se llenan la boca de defender Ferrol o buscar consensos y el único consenso es garantizar un medio de sustento".



Suárez ha censurado que "un gobierno tenga que trabajar con tres dedicaciones" y ha emplazado a populares y socialistas a que inviertan su "ímpetu y ganas de lucrarse a costa del Concello" en fraguar un acuerdo para "una moción de censura".



Les ha invitado a que tengan "ánimo" y "se pongan mano a mano", definiendo su acuerdo plenario de este jueves, que privó al ejecutivo de parte de sus emolumentos, como la "nueva alianza de moda".



Preguntado por una posible salida de la concejala de Urbanismo, ha matizado que desconoce "qué decisiones va a tomar" y que sus ocho concejales forman un grupo unido, algo que antes no "aconteció por múltiples deslealtades".



Asimismo, el alcalde ferrolano ha remarcado que por "primera vez un concejal de Urbanismo no tiene dedicación", lamentando que el "acuerdo pactado impide que la pueda tener en ningún momento".



A su juicio se incurre en un "ataque denigrante hacia una persona", máxime "sabiendo que no puede desarrollar" su trabajo en la urbe hasta dos años después de ser concejala.



Para Suárez, PP y PSOE han facilitado una "bajeza moral de grado sumo, forma parte de la política de sumidero".



En su opinión, no se permite que "un partido que no forme parte de lo tradicional esté al frente de una corporación".



Ha asumido que "se hace difícil cuando no entiendes que se anteponga el lucro personal al trabajo por la ciudad" y que "las cosas se nos van a poner muy cuesta arriba".



Según el regidor, "si alguien cree que hay una alternativa mejor, tiene medios a su alcance; espero una rectificación y que esas palabras tan bonitas de rescatar Ferrol se transformen en realidades y se dejen las políticas de alcantarilla".



En torno a las condiciones que afrontará desde ahora el gobierno, Jorge Suárez ha sostenido que confía "bastante" en sus posibilidades, pero el mecanismo oportuno sería que lo que aconteció "se transforme en realidad política".



Al detectar un "pacto tácito" entre PP y PSOE, ha subrayado que "si creen que pueden hacer un mejor trabajo, que se presenten; dan las cuentas, tienen ocho dedicaciones que pueden compatibilizar con un puesto de trabajo".



Por ello, ha propuesto un "gobierno de concentración" y ha descartado su renuncia: "No tengo porqué dimitir".



Augura que cuando abandone la Alcaldía lo hará con "la cabeza muy alta" y censura las "zancadillas" desde el "fango y estiércol, hábitat natural" de quienes las promueven y "donde mejor se desarrollan"