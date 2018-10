El alcalde de Redondela pide fecha oficial para el fin del peaje

Bas también exigió que el titular de Fomento, que se entrevistará con Caballero, diga cuándo van a terminar las obras de ampliación del puente, que se mantienen diez meses después de haberse inaugurado oficialmente. En cuanto al peaje anterior a Rande, el tramo Vigo-Redondela, el anterior Gobierno había alcanzando un compromiso con la Xunta y Audasa para su supresión a través de la compensación del pago en la tarifa general de la autopista. Según señalaron entonces, iba a desaparecer durante el pasado verano, en agosto o septiembre.

El nuevo Ejecutivo, en cambio, señaló que no se había realizado el estudio de tráfico pesado y su impacto en Teis y Chapela y que el anterior ministro de Fomento no había alcanzando un acuerdo con la concesionaria Audasa, por lo que -aseguró- no había un calendario para la supresión del pago.

Dicho tramo es muy utilizado por los camioneros, que esperan el fin del peaje para reducir sus gastos por circular. n