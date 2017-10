O alto cargo de Renfe investigado polo caso Angrois volve a empresa despois de dimitir

O primeiro cesamento polo accidente do tren Alvia chegou catro anos despois do sinistro. Con todo, Renfe freou a decisión do director de Seguridade na Circulación da empresa pública, Antonio Lanchares, quen presentou a súa dimisión nos pasados días, tras coñecer que o xuíz que investiga a causa citouno como investigado.

Fontes de Renfe consultadas sinalan que Lanchares presentou a dimisión nos últimos días (coñeceu o venres que está citado en calidade de investigado) pero "seguirá" á fronte do cargo, despois de que a súa decisión fose debatida este mércores no comité de dirección da empresa pública.

Aínda que non estaba na orde do día, de acordo coas fontes da operadora ferroviaria consultadas, finalmente este asunto foi abordado na quenda de rogos e preguntas e mostróuselle a Lanchares o "pleno respaldo" e a "confianza" de Renfe, polo que este "reconsiderou" a súa decisión.

"Renfe non considerou a dimisión de Lanchares", explican a Europa Press outras fontes da entidade pública empresarial.

A permanencia de Antonio Lanchares na Dirección de Seguridade na Circulación débese "a motivos de seguridade" e polos "seus coñecementos" neste campo, segundo destacan as mesmas fontes.



Citado para o día 7

O hoxe investigado polo sinistro ocorrido en Angrois en xullo de 2013, que deixou 80 mortos e a 144 persoas feridas, dirixe o seu departamento desde antes da inauguración da liña Ourense-Santiago. Está chamado a declarar nos xulgados composteláns o próximo día 7 de novembro.

Ademais, o instrutor apunta ao seu papel na desconexión do sistema de control da velocidade `ERTMS` embarcado no convoi.

E é que foi Lanchares quen solicitou a desconexión por problemas de incompatibilidades, ante o que recibiu a autorización, o mesmo día, do director de Seguridade na Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, o outro alto cargo investigado neste caso.

O titular do Xulgado de Instrución número 3 da capital galega investígaos a ambos por posible fallo na preceptiva avaliación de riscos da liña de alta velocidade.

Trata de determinar, desta maneira, se concorreron neste accidente máis responsabilidades penais que a que lle atribúe ao maquinista por conducir despistado (tras recibir unha chamada do interventor) e tomar a curva da Grandeira cun exceso de velocidade.



Recurso e documentación

Por outra banda, Renfe asegura que toda a documentación que lle solicitou o maxistrado será entregada, aínda que "se fixo saber" que boa parte dos documentos que pediu o avogado do maquinista, Manuel Prieto, "xa foron presentados" con anterioridade.

Comprometen estas fontes "total colaboración" e afirman que a decisión de recorrer o auto polo que se investiga a Lanchares está "aínda nos servizos xurídicos" da empresa.