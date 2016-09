La anciana que abonó 8.550 euros en taxi para recibir tratamiento pedirá al Sergas la devolución

La hija de la anciana de As Nogais -Lugo- que abonó 8.550 euros en servicio de taxi a Ferrol para recibir un tratamiento en cámara hiperbárica presentará este miércoles una solicitud para que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) le devuelva la "cuantía íntegra".



En concreto, cada uno de los traslados, ida y vuelta, le han supuesto 190 euros por un total de 342 kilómetros, desde su domicilio en As Nogais a Ferrol. Un trayecto que realizó durante 45 días.



Teresa Rodríguez relató que su madre padeció un cáncer y se vio obligada a hacer la ruta a la provincia coruñesa para recibir tratamiento. Después de la radioterapia le quedaron heridas "importantes", para cuya solución se contempló la opción de un tratamiento en cámara hiperbárica, que Galicia solo se recibe en Vigo y Ferrol. Esta última fue la ciudad asignada para esta paciente por razones de proximidad.



Después de presentar una queja ante la Valedora do Pobo por no serle aceptado el servicio de ambulancia, recibió la respuesta el pasado 3 de agosto, en la que se informaba de la admisión a trámite de la queja y daba 15 días al Sergas para contestar. El plazo concluyó sin respuesta, aunque se les puso encima de la mesa la opción de recibir doce céntimos por kilómetro, lo que supone poco más de 41 euros por viaje de ida y vuelta, frente a los 190 que pagó de taxi, según explica Rodríguez.



La hija de la paciente aprovechó para pedir al alcalde de As Nogais, Jesús Manuel Núñez, más implicación en el caso, tras reconocer que se debía buscar una solución a este caso.



"Estamos esperando a que se ponga en contacto con mi madre, no hemos recibido ninguna llamada por su parte, si dijo que había que buscar una solución es que ya sabe que existe este caso, porque antes decía que no tenía información", se ha quejado Rodríguez.



La madre de Teresa Rodríguez fue derivada el lunes, tras una consulta médica, a la unidad del dolor para ser tratada de sus dolencias y controlar los medicamentos.