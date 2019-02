Anova, EU e Podemos rompen con En Marea paras as eleccións

A confluencia galega En Marea que en 2016 logrou cinco parlamentarios no Congreso dos Deputados concorrerá, previsiblemente, dividida ás eleccións xerais do próximo 28 de abril. Así, mentres o partido instrumental que lidera Luís Villares xa anunciou que se presentará ás eleccións como "formación propia", as organizacións que conformaron a coalición electoral de 2015 e 2016 --Anova, Esquerda Unida e Podemos Galicia-- traballan na reedición da devandita fórmula.

Así as cousas, segundo fontes consultadas por Europa Press dos partidos que formaron a coalición electoral da confluencia galega nas últimas xerais, estas organizacións dan por feito que non concorrerán ás eleccións xunto ao partido instrumental, cuxa dirección, liderada por Luís Villares e que controla a marca electoral En Marea, activará este sábado as súas primarias para elixir candidatos para o 28 de abril.

A fractura interna de En Marea viviu o seu último episodio esta semana, cando catro dos cinco deputados nas Cortes desatenderon á dirección do partido instrumental e votaron a favor da tramitación dos Orzamentos Xerais do Estado seguindo as directrices do Grupo Confederal de Unidos Podemos no que se integran. Só Alexandra Fernández, militante de Anova aínda que enfrontada á súa dirección, apoiou a postura de En Marea partido e votou en contra.

Así as cousas, a confluencia galega acudiría dividida á cita coas urnas do 28 de abril: por unha banda, a En Marea de Luís Villares como partido propio e, por outro, a coalición electoral de Anova, Esquerda Unida e Podemos Galicia.

Estes últimos, de concretarse a súa ruptura con Villares, deberán buscar un novo nome electoral, xa que a marca En Marea está rexistrada no Ministerio do Interior como partido político a nome de persoas afíns ao maxistrado lucense.

Consello das Mareas

O Consello das Mareas, máximo órgano de decisión entre plenarios do partido instrumental, reúnese este sábado en Santiago nun encontro --xa previsto antes do anuncio de eleccións-- que dará luz verde á celebración de primarias para a elaboración das súas listas para as xerais.



Así o avanzou o venres o portavoz orgánico da organización, Luís Villares, que deu por resolta a polémica pola desobediencia de catro parlamentarios estatais e apuntou que "a lexislatura está acabada" e agora "o que toca é a composición política dunha oferta que sexa defendida por deputados e deputadas que crean nesa oferta".



Após lembrar que En Marea é un "espazo político plural e diverso que acolle a dobre militancia, pero de adscrición individual"; Villares convidou a "compañeiros e compañeiras", aínda que militen "noutras forzas políticas" a "participar activamente" no proceso de primarias e na conformación de candidaturas.

Anova, Podemos e EU

Con todo, Anova, Podemos e Esquerda Unida non están dispostas a participar nas primarias dunha En Marea cuxa dirección non recoñecen e dan por feito que reeditarán a coalición electoral que modificou o panorama político galego en 2015, ano no que lograron seis deputados. Seis meses máis tarde, na repetición das eleccións, esa mesma fórmula perdía 65.000 votos, un deputado (o logrado en decembro por Ourense) e un senador.



Estas formacións manteñen profundas diferenzas desde hai dous anos con Villares e os seus afíns. Unhas desavinzas que alcanzaron o seu punto máximo de crispación durante as polémicas primarias do pasado mes de decembro, cuxo resultado continúa sen recoñecer o sector crítico, que agora descarta ir da man de Villares e os seus á cita coas urnas do 28 de maio.



Segundo fontes de Podemos consultadas por Europa Press, o partido morado que encabeza en Galicia o deputado Antón Gómez-Reino entende En Marea como un proxecto creado unicamente para as autonómicas de 2016, mesma postura que sosteñen desde Esquerda Unida.



Pola súa banda, a formación nacionalista Anova, que en xullo de 2016 promoveu a creación de En Marea como partido instrumental de adscrición individual, tamén descartan concorrer cos de Villares, ao que chegaron a tachar de "golpista" durante o proceso de primarias internas no que o maxistrado renovou o seu liderado.



De feito, o histórico dirixente nacionalista e referencia de Anova, Xosé Manuel Beiras, situouse publicamente o pasado xoves ao lado dos deputados que votaron a favor dos orzamentos. Nunha mensaxe en Twitter, Beiras eloxiou a actitude do seu compañeiro de partido e deputado Miguel Anxo Fernán Vello, quen, para o veterano político, votou de maneira responsable para evitar a convocatoria de eleccións nun escenario de auxe da extrema dereita.

Consumación da ruptura

Así as cousas, as eleccións xerais suporían a consumación da ruptura de En Marea, unha división que existe `de facto` desde hai meses, pero que se explicitaría coa existencia de candidaturas paralelas.



Anova, EU e Podemos Galicia verían con bos ollos que boa parte dos actuais deputados --Yolanda Díaz (EU), Antón Gómez-Reino (Podemos), Ángela Rodríguez (Podemos) e Miguel Anxo Fernán Vello (Anova)-- repetisen como candidatos mentres que Alexandra Fernández perfílase como posible referencia do proxecto apoiado por Luís Villares.