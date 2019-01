Antón Gómez-Reino: "Si yo fuera Luís Villares, dimitiría como portavoz parlamentario"

El secretario xeral de Podemos Galicia, Antón Gómez-Reino, ha asegurado que si él estuviese en el lugar de Luís Villares, el portavoz de En Marea, "dimitiría" como portavoz parlamentario, aunque ha puntualizado que la decisión de un posible relevo "depende de los diputados".



En entrevista en la Cadena Ser, Gómez-Reino ha recordado que varios integrantes del grupo parlamentario "están poniendo encima de la mesa que Villares no habla por la mayoría" y sostiene que "un dirigente tiene que hablar por todos, tiene que representar a todo el mundo y tiene que saber llegar a acuerdos".



El responsable de Podemos Galicia admite que la crisis interna ha oscurecido el trabajo institucional de En Marea, en una situación "absolutamente irresponsable" ante la que él mismo también "dimitiría inmediatamente", por haber cometido, acusa, "irregularidades para mantener el control político de un espacio".

Gómez-Reino ataca así al grupo de Luís Villares al que culpa de intentar "alterar" el resultado del plenario de En Marea, en el que "la coordinadora -liderada por Villares- perdió" y de poner en marcha después "un proceso plagado de irregularidades"

En estos términos se refiere al proceso de primarias internas celebradas en diciembre en las que la candidatura de Villares salió vencedora en por un 60%, en detrimento de la liderada por el candidato de los críticos y exdiputado de Podemos David Bruzos.



Pero el líder de la formación morada denuncia que "se cambió un sistema garantista por uno que no tenía ninguna garantía", tanto en lo referente a la protección de datos como a la propia votación, como habría reflejado el informe pericial encargado por el propio Podemos Galicia.



Sin embargo, pese a estas afirmaciones, ha rechazado dar por hecha la ruptura de En Marea. Insta a "dar carpetazo" a la crisis interna y defiende que "el espacio de cambio en el país es sólido". Ahora bien, apunta a la necesidad "imprescindible" de "hacer un espacio más amplio, más grande, donde los partidos, la sociedad civil y las mareas municipalistas estén cómodas".



Sin aclarar cómo será ese espacio de cambio, sostiene que tiene que continuar en mayo, con la vista puesta en las municipales y en las europeas, para "frenar a la extrema derecha" y opta por poner en valor "el aval" de los alcaldes de las Mareas y el trabajo de la formación en el Congreso".



De cara a los comicios municipales, Podemos Galicia defiende apoyar "marcas consolidadas", como las Mareas que están gobernando", pero no aclara cómo se desarrollará la precampaña ante las discrepancias existentes en la actualidad.



Antón Gómez-Reino insiste en "poner en valor las cosas positivas", ya que cree que es "una lástima" que no se hable de los Presupuestos Generales del Estado, "del trabajo político hecho, de un acuerdo que tiene que ver con pensiones, salario mínimo interprofesional... un montón de cosas".



Aún así, entiende que que "toca seguir presionando al Gobierno" para obtener unas cuentas "más amplias" y con "más compromisos para Galicia".

Preocupación ante el auge de Vox

El líder de Podemos Galicia también ha transmitido su preocupación ante el auge de Vox, una fuerza política que sitúa "contra todo: las mujeres, la democracia, la Constitución..." y acusa a PP y a Ciudadanos de estar dando "un salto al vacío" al pactar en Andalucía.



En este contexto, sitúa a las confluencias como responsables de "evitar" que lleguen fuerzas políticas "reaccionarias" que lleven al país "a un espacio muy oscuro".



Gómez-Reino también se ha referido a la protesta de Alcoa en A Coruña de este domingo. Ha instado a "exigir al Gobierno que pase de las palabras a los hechos". "Lo que están poniendo encima de la mesa es la muerte de Alcoa y los trabajadores no lo aceptan".

Liderar Podemos Galicia, "magnífica responsabilidad"

"La responsabilidad histórica que tenemos es absolutamente magnífica, yo la siento cada día en la espalda cuando me levanto". Gómez-Reino ha replicado así a la pregunta sobre los conflictos internos de la izquierda mientras la derecha se radicaliza.



"Venía de los movimientos sociales y si me metí en esto fue por construir un cambio. En estos años hemos conseguido ser, además de un espacio de cambio, un muro de contención ante las políticas autoritarias, ante las políticas de la derecha", ha subrayado, para concluir que "además de políticas públicas diferentes", han puesto "encima de la mesa ayuntamientos con corrupción cero. "No es poco, pensemos cómo estábamos en 2014".