Valeria, hermana de Diana María Quer, la joven de 18 años que desapareció el pasado 22 cuando regresaba a casa después de asistir a la fiesta del Carmen dos Pincheiros, en el municipio de A Pobra do Caramiñal -A Coruña-, ha escrito una carta en la que pide que vuelva a casa "sana y salva".



Diana y Juan Carlos, los padres de ambas, barajan como conjetura una posible retención ilegal de la muchacha y esa es también una de las hipótesis que pasan por la mente de Valeria, que en su página de Facebook ha colgado una carta, que ha pedido que se haga pública, en la que quiere difundir su mensaje "para conmover a la gente y para que veáis cómo me siento".



"Cada día, hora, segundo que pasó sin ti, -relata-, es cada vez más largo. Quiero que aparezcas y poder decirte todo lo que no he sido capaz de decirte cuando estabas a mi lado. Que te quiero Diana, que hay miles y miles de hermanas y yo he tenido la suerte de tener, además de a la más pesada, a la mejor de todas".



En este escrito, subraya Valeria que todos los besos y abrazos que no le ha dado a Diana, se los daría ahora: "Si apareces te juro que te mato, te mato con todos los besos y abrazos que no te he dado. Que nunca me he portado muy bien contigo y, a decir verdad, en estos momentos es cuando uno valora lo que tiene, cuando está a punto de perderlo".



En la parte más sobrecogedora de esta exposición, señala Valeria: "Si te pierdo a ti, me pierdo yo también, donde tú vayas, yo voy contigo. Han pasado miles de cosas, has superado anorexia y miles de adversidades, y has sido capaz de superarlas con esa sonrisa que tienes, y digo tienes porque tengo la esperanza de que la sigas teniendo, y sé que la sigues teniendo".



Es entonces cuando implora volver a verla y "que este dolor se me pase con la cura de tu compañía. Te necesito aquí a mi lado cerca", para concluir: "Quitadme todo lo que tengo, menos a mi hermana".