Las bases de En Marea votan por la dimisión de Paula Quinteiro

Las viceportavoces Victoria Esteban y Ana Seijas, han exigido hoy a la parlamentaria Paula Quinteiro que presente su dimisión después de la "decisión firme" de las bases que así lo ratificaron mediante la consulta al respecto.



Los inscritos de En Marea que han participado en la consulta sobre la continuidad de la diputada autonómica Paula Quinteiro se han inclinado mayoritariamente por que abandone el acta.

Los casi 2.400 inscritos, de los que finalmente han votado 928 -sobre un cuarenta por ciento- han votado durante dos días en la consulta no vinculante que consistía en responder sí o no a la pregunta de si Paula Quinteiro debería dimitir de su cargo como diputada del Parlamento gallego "por el uso de su acta de diputada para un asunto particular", en una consulta en la que el sí ha tenido un 85 % de respaldo.

La viceportavoz Ana Seijas ha insistido en la "validez" de la votación que, a su juicio, ha contado con una "alta participación" demostrando el sentir "no de la dirección, ni del consello, ni de la coordinadora" sino de la totalidad del espacio, además de una manera "muy clara y contundente".

Según la responsable orgánica del partido, con este proceso En Marea ha demostrado "una vez más" que ostenta el espacio "de regeneración democrática" del panorama político gallego, evidenciando con esta votación sus "formas de hacer políticas son distintas".

"Las bases le piden su dimisión, ese es el resultado de esa consulta, el mensaje es claro"

El proceso de consulta ha sido "transparente y abierto" marcado por la "horizontalidad y la ética" de forma que esta petición "firme" a la diputada emana de los inscritos que son "los que ostentan la máxima capacidad de decisión" en esta organización.

"Las bases le piden su dimisión, ese es el resultado de esa consulta, el mensaje es claro", ha subrayado Seijas que insistió en que la consulta se ha formulado "con todas las garantías y respetando los documentos" con los que cuenta En Marea.

Para la viceportavoz, los inscritos "demostraron que están de lado de la ética" y, por ello, Paula Quinteiro debe obedecer el mandato de los que dice representar.

Con todo, aboga por dar "un periodo a la diputada" para que asuma el abandono de su acta en O Hórreo, porque "esta no es una decisión cualquiera", ha admitido.

Según Ana Seijas, este resultado debería ser el "cierre definitivo" de este asunto, por lo que Quinteiro debe "respetar" a su organización.

De este modo, en la dirección no contemplan la convocatoria de un proceso revocatorio que conllevaría la celebración de un plenario "y debe ser promovido por un porcentaje mínimo de los inscritos" y que no ven necesario al entender que la fórmula de la consulta es la "más apropiada".

Con todo, si la diputada se negase a dimitir, no descarta la convocatoria del mismo: "Este es el momento en el que estamos, pero no se puede decir lo que pasará mañana", ha añadido.

Si la diputada se negase a dimitir, no descarta la convocatoria de un proceso revocatorio

Por su parte, Victoria Esteban también ha puesto en valor la alta participación de los inscritos en tanto que pese al llamamiento a la abstención por parte del sector próximo a Quinteiro alrededor del manifiesto "Coidando a Unidad", un cuarenta por ciento de los inscritos participaron.



Además, Esteban ha restado validez a las firmas que recoge el manifiesto porque fueron recogidas sin garantías ni fiabilidad mientras que los participantes en la consulta sí tenían que ser personas pertenecientes a la organización.



Además, ha remarcado que el proyecto de En Marea ha quedado "fortalecido" con la gestión de este asunto porque demuestra que la organización sigue apostando por los principios con los que se creó en el verano de 2016.



Un proyecto que es el mismo con el que concurrieron a las elecciones autonómicas que lideró Luís Villares y en el que "las personas" no son "imprescindibles" porque lo importante son los objetivos a favor del bien común, ha agregado.



Esteban ha concluido apelando a la responsabilidad de Quinteiro para abandonar su acta de forma que no contempla que ningún representante de En Marea abandone el grupo parlamentario y se pase al grupo mixto: "No tenemos ese temor porque no debería ser así", ha proseguido.



Todos los diputados deben estudiar y reflexionar sobre el resultado de la consulta y respetar a las bases: "Es quien nos debemos; nos colocaron ellos para responder a sus mandatos", ha zanjado.