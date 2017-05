Atascos de tres kilómetros en el puente de Tui por el control en la frontera

El control de documentación establecido desde la pasada medianoche en el puente internacional de Tui-Valença do Minho está provocando colas de unos tres kilómetros aproximadamente y retenciones en los accesos a la autopista.

Este paso y el de Verín son los dos únicos habilitados en Galicia para ir a Portugal hasta la medianoche del sábado por la visita del papa Francisco a Fátima, aunque en el resto la autoridad de control de fronteras portuguesa está permitiendo pasar excepcionalmente a quienes tengan que hacerlo por motivos de trabajo.

En el puente internacional de Tui hay desplegado un amplio dispositivo de la Guardia Nacional Republicana, con controles puntuales de documentación de algunos vehículos, con el soporte de una unidad canina.

Todos los conductores que pasen por este punto deben mostrar su documentación personal, y como quiera que hay cortado uno de los dos carriles del puente que atraviesa el río Miño, la circulación está siendo lenta y se están formando retenciones en sentido Portugal, no así en sentido Galicia, donde no hay restricción de ningún tipo.

El antiguo puente Tui-Valença solo está habilitado para peatones, ciclistas y ciclomotores.

Los pasos fronterizos de la provincia con Portugal permanecerán cerrados desde hoy hasta el sábado excepto el puente por autovía en Tui durante la visita del Papa Francisco a Fátima, aunque con cierta flexibilidad para los residentes de Salvaterra, Tomiño o Arbo, que en principio podrían cruzar el río. En todo caso, durante estos cuatro días el Gobierno de Portugal restaurará los controles de documentación como antes de la Unión Europea. Todas las personas que decidan viajar al país vecino durante estos días deberán llevar su DNI en vigor, así como la documentación del vehículo y carné de conducir, en caso de que lo hagan en transporte particular La decisión del Ejecutivo de Lisboa publicada en el boletín oficial portugués afectaría a unos 80.000 coches durante cuatro días si se aplica de forma terminante.



Así se señaló ayer en varias comunicaciones y también en Vigo por parte del delegado del Gobierno en una visita que giró ayer, donde explicó la colaboración que darían agentes de la Policía Nacional de Vigo y de la Guardia Civil para organizar el dispositivo. Las comunicaciones realizadas desde la GNR portuguesa a la Guardia Civil y a los alcaldes del Miño provocaron dudas y cierta confusión sobre el alcance de las medidas que no se disiparán del todo hasta su aplicación hoy mismo.



La información oficial difundida por las autoridades portuguesas a Guardia Civil y Policía Nacional, a través de la Delegación del Gobierno, especifica de forma expresa que hay únicamente dos puntos en toda Galicia autorizados en la frontera terrestre, se trata del de Tui, ya mencionado, y el de Vila Verde da Raia-Chaves. En total, sólo nueve pasos por todo el territorio nacional, donde además se implantaría un control fronterizo, como antes del 93. Ayer se ratificó en Lisboa dicha medida, aunque habrá matices en su ejecución.

Los vehículos que pasen por Tui tendrán que someterse a un control de documentación de la GNR. Ayer instalándose en el puente.

LA GNR INFORMA

Aunque fuentes de la Delegación del Gobierno de Galicia confirmaban a primera hora de la tarde de ayer no tener ninguna notificación oficial de Portugal del cambio, el Concello de Salvaterra recibía confirmación del comandante portugués de la GNR de que el Puente Internacional con Monçao no sería cerrado por la visita del Papa y estaría abierto aunque con controles. La subdelegada del Gobierno, la viguesa Ana Ortiz, también reconocía que la única fuente oficial era el boletín del Estado luso. En este sentido el propio delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, aseguraba durante una visita a Vigo que “no habrá ningún caos” y explicaba que “supondrá volver al control fronterizo antiguo donde se pedirá la documentación para poder acceder a Portugal” no así al revés. En este sentido, avisó a toda la población que desde medianoche y hasta el domingo decida viajar a Portugal para que lleve la documentación pertinente. Villanueva reconoció que “podría haber algunas retenciones, pero no se prevén grandes atascos”. Policía Nacional y Guardia Civil colaborarán en el puesto fronterizo conjunto de Tui, que ayer iniciaba la instalación de un puesto de aduanas y mantenía cortado un carril. .