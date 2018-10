Unha "axenda galega", frear os "recortes" e comprar "A derradeira leición do mestre", propostas do BNG

A idea de maior "poder político e económico" que a portavoz parlamentaria do BNG, Ana Pontón, trasladou durante o seu discurso no pleno do debate de política xeral foi trasladada ás propostas que os nacionalistas defenden para Galicia. Algunhas delas son: unha "axenda galega", frear os "recortes" en materia social, e especialmente en sanidade, e comprar o cadro de Castelao --agora exposto na Cidade da Cultura-- `A derradeira leición do mestre`.

En rolda de prensa este mércores, xornada na que é quenda para que os grupos políticos negocien as iniciativas que derivan do primeiro día do debate, a portavoz nacional do Bloque sintetizou as propostas da súa formación na necesidade de "construír unha Galicia con máis emprego, igualdade, que priorice a loita contra a violencia de xénero e unha Galicia que mire con máis esperanza para o futuro". Sobre a loita contra a violencia machista, o BNG propón que o 1 por cento do orzamento autonómico destínese a este fin.

Para os nacionalistas, é preciso "mudar o rumbo deste país" e son precisos "cambios reais que melloren as condicións de vida da xente". Así, pediu que o PP "cambie o guión" e "non veña (este xoves) só a aprobar as súas". "Unha mínima capacidade de diálogo", instou.

Pontón indicou que as propostas do BNG "parten da confianza de que Galicia ten moita potencialidade". "Esa convicción non foi aproveitada até o momento polo Goberno", denunciou a deputada do BNG, que dixo que "outra Galicia é posible se se conquista outro nivel político e económico".

"Maior capacidade de decisión"

Uno dos bloques de propostas é a relativa a unha "Galicia con maior capacidade de decisión". Para iso, pide abrir un relatorio para un novo marco político, porque "Galicia non pode quedar atrás" nun "redeseño" do Estado.

Mentres, dixo que "hai moito que facer" e, dentro desa "axenda galega" que propón o BNG atópase "axilizar a transferencia e o rescate" da AP-9, unha infraestrutura "requeteamortizada". Tamén pide negociar un sistema de financiamento xusto, no que Galicia "leve a chave do diñeiro" e apóstese por un "concerto económico" para a Comunidade. Unha "pata" diso é constituír unha banca pública galega.

Ligado a iso, a axenda galega debe incluír, como explicou a viceportavoz do BNG, Olalla Rodil, o fin da concesión de ENCE na ría de Pontevedra.

No bloque máis social, Ana Pontón explicou que é necesario que o 1 por cienton dos recursos da Xunta destínense contra a violencia machista, unha situación que provoca que "cada día 16 mulleres vaian pór unha denuncia".

Mentres, no ámbito dos servizos públicos, o BNG propón "frear os recortes e privatizacións" e "recuperar o emprego perdido" no sector público, así como "frear a deterioración" da sanidade pública, facendo especial fincapé na situación actual de Povisa.

Os nacionalistas tamén piden incrementar en 100 euros mensuais as pensións non contributivas (o complemento autonómico), incrementar o financiamento en innovación, chegando ao 2,5 por cento en 2021, reformular a Risga e derrogar o coñecido como decreto do plurilingüismo.



Preguntada polo futuro do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Ana Pontón manifestou que o BNG ten claro que é "pasado" e non dá credibilidade ao que el poida dicir ou suxerir nas súas intervencións políticas.