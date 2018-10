Bescansa aún no ha decidido si optará a dirigir Podemos Galicia

La cofundadora de Podemos Carolina Bescansa ha explicado este lunes que aún no ha tomado una decisión sobre si finalmente decidirá aceptar la propuesta de la actual dirección de Podemos Galicia en la que le pedía que concurriese a las primarias de la formación para liderar el partido.



Bescansa ha agradecido esta oferta en una rueda de prensa celebrada en Santiago pero aún no ha tomado una decisión al respecto: "Hablé con una parte muy importante de Podemos en Galicia pero tenemos una organización" plural y, por lo tanto, antes de anunciar su decisión quiere "conocer otras sensibilidades".



Con todo, ha rechazado incidir en las críticas surgidas a nivel estatal en Podemos y ha recordado que "el proyecto es el de todos el mismo" por lo que no quiere entrar en una guerra interna.



"Yo no voy a entrar en provocaciones ni en confrontación entre personas", ha zanjado sobre las críticas surgidas en las que se le reprochaba intentar liderar el partido en Galicia después de veinte años alejada de la política gallega pese a ser compostelana.