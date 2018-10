Bescansa: "Por fortuna, las mujeres en política no tenemos que pedir permiso"

La socióloga Carolina Bescansa, una de las fundadoras de Podemos, ha defendido hoy su candidatura para liderar Podemos Galicia pese a que no cuente con el respaldo de la dirección estatal y por ende de Pablo Iglesias, ya que "afortunadamente, las mujeres no tenemos que pedir permiso a ningún órgano de decisión" al adoptar decisiones en política.

En este sentido, la política compostelana ha confesado que en las dos semanas que han transcurrido desde que decidiese dar el paso de pugnar por la dirección de la formación en Galicia en el marco de la III Asamblea Ciudadana, no ha recibido la llamada del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aunque -subraya- se trata de una comunicación que "no" ve necesaria, por tratarse de un proceso territorial en el que quienes "deciden son los inscritos".

Tales cuestiones las ha desvelado la política compostelana durante una entrevista con Efe, un día antes del inicio de las votaciones internas que elegirán a la persona que liderará Podemos Galicia durante los próximos dos años.

El período de votaciones, en el que pueden participar los aproximadamente 25.000 inscritos con los que cuenta la formación en la comunidad gallega -si verifican su DNI- se extiende de mañana día 18 al 24 de octubre.

Bescansa competirá por la dirección del partido con su compañero en el grupo de Unidos-Podemos en el Congreso, Antón Gómez-Reino, que durante esta campaña electoral interna ha hecho de su afinidad con Iglesias uno de los puntos fuertes de su candidatura.

Sin embargo, este es un proceso de elección en el que es la militancia la que decide, por lo que Bescansa ve "una falta de respeto hacia los inscritos en Galicia" el hecho de intentar mezclar este proceso con "cuestiones personales o estatales" como las que la han llevado a ella a distanciarse del líder de Podemos después de que se filtrase un documento orientado a apartar al propio Iglesias de la secretaría general que ostenta en la actualidad.

Por ello, la anterior responsable de Análisis Político y Programa de Podemos no ve un obstáculo en la pugna por la dirección gallega el hecho de no haber mantenido interlocución con Iglesias, remarcando que las candidaturas territoriales se pueden presentar "sin necesidad de recibir el respaldo de ninguna dirección", aspecto que vale "para cualquier proceso", siendo éste un mensaje especialmente valioso "para las mujeres" que, "afortunadamente" no tienen que pedir permiso a nadie.

La lista de la compostelana está encabezada por diez mujeres porque la presencia femenina debe estar en "todos los espacios de dirección", ha reiterado Bescansa, que recuerda que el pasado 8 de marzo, la sociedad recibió un "mandato muy claro" en ese sentido.

EuQueroFuturoParaGalicia

La diputada en el Congreso ha asegurado que está "dejándose la piel" con su candidatura EuQueroFuturoParaGalicia, por la que siente "mucha ilusión" y en la que tiene "muchas expectativas", aunque no han realizado ningún tipo de encuesta por lo que, admite, es "difícil hacer ningún tipo de predicción" sobre quien ganará este proceso interno, pese a que, reitera, tiene "muy buenas sensaciones".



No obstante, pase lo que pase y gane quien gane, el mensaje debe ser de unidad y de "apertura", porque "liderar es integrar" a las visiones afines y también a las menos afines, para conseguir un Podemos que dé paso a un nuevo ciclo político en Galicia que parta de una "etapa sin Feijóo", después de casi diez años de Gobierno popular.

El de Bescansa, ha señalado, es "un equipo muy fuerte, muy plural y muy competente" que combina a partes iguales "renovación y frescura" con "experiencia", por lo que cuenta tanto con personas que nunca han ostentado cargo orgánico alguno en Podemos como también con la anterior secretaria general de Podemos Galicia, Carmen Santos, y la que fue su número dos, Natalia Prieto.

Precisamente, el documento organizativo que presenta la candidatura de Bescansa muestra la intención de blindar a todos los antiguos secretarios generales de la formación "en algún momento de su historia", otorgándoles el papel de miembros natos con "voz y voto", aspecto que la política compostelana considera una "práctica habitual en ámbitos académicos, en la sociedad civil y también en política".

Es habitual que las personas que han ostentado algún cargo de alta responsabilidad "tengan siempre" un papel en las organizaciones aunque sea de carácter "testimonial" en tanto que, en el caso gallego, la intención de los anteriores secretarios generales -Breogán Riobóo y Carmen Santos- no es participar en la "vida ordinaria" de la formación.

Si se alza con la dirección de Podemos Galicia, Carolina Bescansa y su equipo pretenden organizar, en diciembre o enero, "una gran conferencia política" abierta a la sociedad civil, a expertos, a personalidades de la universidad, sindicatos y empresas, con el fin de marcar la hoja de ruta de cara a los próximos comicios electorales partiendo de la base de la necesidad de un cambio en el "modelo productivo de Galicia" que, a su juicio, es "imprescindible".

Según ella este objetivo, desmonta las críticas recibidas por su distancia de los problemas de Galicia durante su etapa como diputada en el Congreso y que ella justifica apoyándose en el tiempo que lleva inmersa en "estudiar, analizar y dirigir" el trabajo del partido en la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la supuesta financiación irregular del PP y que "desgraciadamente ha hecho que me tenga ocupar muy mucho de Galicia" porque el PP gallego es, según ella, uno de los "ejes" de la corrupción estatal.

Los socios de Podemos

Finalmente, Bescansa también se ha referido a los socios habituales de Podemos en Galicia -Esquerda Unida, Anova y las mareas municipales-, con los que pretende seguir manteniendo contacto porque hay que tener "muy claro quiénes son los aliados" para construir un espacio de cambio "amplio" que beneficie a las mayorías sociales.

"Los aliados están claros, todo el mundo sabe los que son" y, los mismos, están llamados a entenderse para abrir la etapa de un Gobierno gallego "sin Feijóo", por lo que durante estas últimas semanas ha hablado "prácticamente" con todos los responsables de esas formaciones amigas, con los que la une una "muy buena comunicación", ha concluido.