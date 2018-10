Bescansa responde a Iglesias: "Las gallegas no dejamos de serlo cuando emigramos"

La diputada de Podemos Carolina Bescansa ha replicado al líder morado, Pablo Iglesias, por sus declaraciones en las que el secretario general reconoció que le "llama la atención" que la santiaguesa quiera dirigir el partido en Galicia tras "20 años viviendo en Madrid". "Las gallegas no dejamos de serlo cuando emigramos", ha respondido Bescansa en su cuenta de Twitter.

Gracias @Podemos_Galicia por pensar en mi. Mañana decidiremos qué hacer. As galegas non deixamos de selo cando emigramos 😉 #ObjetivoIglesias — Carolina Bescansa (@CBescansa) 30 de septiembre de 2018



La compostelana respondió así a las palabras de Iglesias pronunciadas durante una entrevista el pasado domingo en La Sexta en las que, luego de asegurar que no habla con Bescansa desde que se hizo público un documento en el que se esbozaba un plan para aspirar a desbancarlo del liderazgo de Podemos, se mostró sorprendido por la posibilidad de que la cofundadora del partido sospese ahora presentarse a las primarias para dirigir Podemos Galicia.



"Yo no hablo con Carolina desde que se hizo público ese documento. Me llama la atención que alguien que lleva 20 años viviendo en Madrid y que hace tiempo que se hizo público que quería ir a la Asamblea de Madrid quiera dirigir Podemos Galicia", ha afirmado Iglesias, quien ha señalado que cree que, cómo él, hay "mucha gente" que se hace la misma pregunta.



Así las cosas, Carolina Bescansa se desplaza este lunes a Santiago de Compostela, donde mantendrá contactos con la dirección saliente del partido que, el pasado domingo, anunció en una rueda de prensa que han propuesto a Bescansa que se convierta en candidata a la Secretaría Xeral de Podemos Galicia.



Así, según han confirmado fuentes cercanas al entorno de Bescansa, la politóloga gallega y profesora de la Universidad Complutense ofrecerá declaraciones a los medios este lunes en la capital de Galicia.

Reacciones

La noticia de la posible candidatura de Bescansa ha provocado reacciones entre las diferentes sensibilidades del partido morado en Galicia. Así, el actualmente único precandidato a las primarias que concluirán el próximo 25 de octubre, el diputado de En Marea en el Congreso Antón Gómez-Reino respondía, también vía Twitter, a la proposición hecha pública por el círculo de la actual secretaria xeral, Carmen Santos.



"El desafío es cambiar, transformar Galicia. Para eso necesitamos un Podemos Galicia unido, abierto a la sociedad, plural. Necesitamos #TecerGalicia. Todas las manos son bienvenidas. Las que llevamos años y las que acaban de llegar. Bienvenida @CBescansa. Sin atajos. Galicia es lo que importa", ha publicado el actual portavoz de En Marea en el Congreso.