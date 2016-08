La búsqueda de Diana Quer se amplía y todas las hipótesis permanecen abiertas

La tranquilidad de A Pobra do Caramiñal, un municipio costero coruñés, se ha visto alterada por la desaparición de una joven de 18 años, Diana Quer, a la que continúan buscando tras perderse su rastro cuando regresaba de una fiesta, en una acción que se ha ampliado fuera de Galicia.



Si bien esta mañana se han peinado las zonas próximas al Xobre y al Alto do Cabío -lugares cercanos al área donde diferentes testigos afirman que la vieron por última vez-, el delegado del Gobierno en la Comunidad gallega, Santiago Villanueva, ha afirmado en Santiago, a donde se ha desplazado por un nombramiento policial, que la búsqueda, aunque se concentra en su grueso en A Pobra, se está ampliando en estos momentos, e "incluso fuera de la Comunidad de Galicia".



Villanueva ha expresado su deseo de que este caso se resuelva de la mejor manera posible, ha explicado que "están todas las líneas abiertas" y que a la investigación se sumarán más equipos de la Guardia Civil.



El padre de Diana, Juan Carlos Quer, ha contado que "las líneas de investigación de la Guardia Civil siguen todas abiertas" y que no hay ninguna pista que permita "cerrar o marcar una hipótesis que se considere definitiva".



Es una explicación, la suya, coincidente con las palabras del delegado del Gobierno, esas en las que Villanueva ha remarcado que "no hay una línea de investigación prioritaria; dado que están todas las líneas de investigación abiertas".



También ha recordado el delegado que, pese a que se celebrase una romería, y pese a que Diana pasase al lado de las barracas y en uno de los últimos mensajes enviados desde su terminal, sobre las 02:30 horas de esa fatídica noche, contase que se había asustado de un hombre que la estaba llamando morena y pidiendo que se acercase, "en absoluto se puede criminalizar a ningún sector y, desde luego, tampoco a las personas que trabajan en temas de espectáculos".



Juan Carlos, el padre de Diana, ha insistido en "la importancia de los nuevos testimonios", que no ha desvelado por prudencia, y que "la Policía y la Guardia Civil están verificando".



Únicamente ha contestado que "son importantes" y que, en estos momentos, los mismos "están en manos de los profesionales, que son los que tienen que determinar la calidad, la veracidad y la coherencia" de éstos.



Así las cosas, Juan Carlos Quer ha hecho un llamamiento "al pueblo gallego", pero también al resto de "Comunidades de todo el territorio nacional", puesto que, dado el tiempo transcurrido desde la desaparición, "Diana puede estar aquí o puede estar en cualquier otro punto de España".



Los teléfonos de contacto del puesto de la Guardia Civil para aportar cualquier dato de interés son el 981830136 y el 062.



Diana mide 1,75, tiene el pelo largo, liso y moreno; los ojos oscuros y pesa 55 kilos.



La última vez que fue vista llevaba un pantalón corto rosa, camiseta blanca, sudadera y zapatillas negras con cordones.