Buzos, perros y un helicóptero buscarán al hombre desaparecido en Monforte

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, ha confirmado que “buzos, perros adiestrados y un helicóptero” participarán a partir de este sábado en las labores de búsqueda de Carlos Yáñez Mondelo, alias "Misi", el sexagenario desaparecido en Monforte de Lemos el pasado viernes 3 de agosto.



La subdelegada ha avanzado la noticia después de copresidir junto al alcalde monfortino, José Tomé, la junta local de seguridad del municipio, en la que participaron representantes de la Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía Local y Guardia Civil con el objetivo primordial de disponer de “más medios para buscar a este señor”.

Rodríguez valoró el “trabajo exhaustivo” y el “esfuerzo grande” de las dos últimas semanas, pero lamentó también que la investigación no hubiese dado resultado hasta el momento.

Por este motivo, a partir de este sábado se sumarán al dispositivo de búsqueda varios buzos del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil), que rastrearán el río Cabe y el canal de regadío Val de Lemos, “especialmente en zonas de rejillas y compuertas”.



El alcalde monfortino también apuntó que se va a vadear el río “desde el Club Fluvial hasta Piñeira”, dado que es “una zona con mala visibilidad que debe mirar a conciencia”.



Asimismo, participarán en las labores de apoyo un helicóptero de la Policía Nacional y varios perros adiestrados del Servicio de Emergencias de Galicia, “por si el hombre estuviera cubierto por zarzas o maleza”.

El dispositivo estará coordinado por la Policía Nacional, en concreto por el jefe accidental de la comisaría monfortina, Juan Carlos Palomo.

De hecho, en la tarde de este viernes se celebrará una reunión entre todos los efectivos para poder ponerlo en marcha a partir de mañana por la mañana.



En el caso de que la búsqueda no diese resultado, no se descarta programar un dispositivo “a mayor escala”, con drones y batidas organizadas de voluntarios.



Tras la reunión de este viernes, desde el ayuntamiento monfortino informaron del dispositivo a la familia de Misi y también a los responsables de la asociación Prodeme -dedicada a la atención de personas con discapacidad psíquica-, de la cual era usuario el desaparecido.



“La mejor opción es que aparezca fuera del municipio y esté vivo, porque si está aquí y aparece mañana no sería una buena noticia”, indicó Tomé.