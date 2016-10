Caballero alza la voz

Pilar Cancela está cada vez más cuestionada como presidenta de la gestora del PSdeG tras la caída de Pedro Sánchez porque, según el sector crítico en Galicia, van a sacudirle el árbol hasta que "caiga" sin dramas innecesarios. "Está sola. Hasta Leiceaga se ha apartado. Esperemos que no intente que aquí se produzca una 'Tragedia Pedresca' como la del pasado fin de semana", afirm una voz autorizada que participa en las reuniones para intentar reconducir la deriva de un partido que es tercera fuerza en el Parlamento gallego por número de votos. No hay prisa para no fastidiar la irrupción de Javier Fernández en Ferraz pero tampoco habrá sosiego. "Puede ser una semana, dos o veinte días como máximo, pero algo se va a mover en los próximos días", añaden en otra provincia que da por finiquitado el tutelaje del 'Besteirismo'. "No se puede seguir en contra de lo que piensa la mayoría y sólo Cancela de once miembros de Galicia se postuló a favor de la continuidad de Pedro Sánchez en el comité federal".

La gestora que ha asumido las riendas de Ferraz en estos momentos tiene asuntos de más calado en los que invertir las horas como la decisión sobre la gobernabilidad del Estado, pero en el PSdeG se suceden reuniones para comenzar a remendar el roto electoral. Una de las opciones que cobra fuerza es que Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, sea nombrado presidente de una nueva gestora que maneje las riendas de los socialistas hasta un congreso que no se celebrará antes del nacional. "La etapa será larga. Feijóo acaba de conseguir mayoría absoluta y hay que encontrar a alguien de consenso que aglutine a todas las sensibilidades", prosiguen en la tercera provincia consultada. "Es pronto para aventurar quién podría ser secretario general", comentan desde Lugo, con un territorio divido entre los partidarios de Besteiro y de José Blanco. El exministro y ahora eurodiputado contaría con muchas papeletas para dirigir el futuro del socialismo gallego por su trayectoria, siempre y cuando no se llegase a una situación de fricción cuando llegue el momento, pero también están los que le ven más pasado que futuro.

Y además de Blanco, puestos a elucubrar, salen a la palestra los nombres de Carmela Silva y Valentín González Formoso, presidentes de las diputaciones de Pontevedra y de A Coruña respectivamente, para llevar el volante del PSdeG de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. "Pero ninguno de los dos tiene predicamento más allá de sus respectivas provincias", comenta un veterano dirigente que contempla la escena desde un activo segundo plano. En Ourense, detractores del 'pachismo' sitúan en la posible quiniela a Laura Seara por sus excelentes relaciones con la presidenta andaluza Susana Díaz, además de haber defendido la candidatura de Eduardo Madina frente a la de Pedro Sánchez.

Pero hablar del nuevo secretario general de los socialistas gallegos es jugársela a muy largo plazo porque lo que suceda en Madrid en las próximas semanas va a influir aquí. La única certeza es que a Pilar Cancela le esperan días de navegación en aguas revueltas tras el naufragio de Sánchez. Podría mantenerse a flote unas semanas porque no se quiere torpedear la gestión de Javier Fernández, pero está en el centro de la diana.