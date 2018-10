O alcalde de Vigo culpa á Xunta de "rebentar" a Área Metropolitana da cidade

O alcalde de Vigo, Abel Caballero, deu por "liquidada" a Área Metropolitana, "rebentada" por Núñez Feijóo, a quen acusou de promover un recurso contra a súa constitución porque "non quere que Vigo teña o status que ten que ter" como cabeza tractora deste ente supramunicipal.



Nunha rolda de prensa, e horas despois de coñecerse que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirma a suspensión cautelar da Área --mentres se dirime se a súa constitución foi legal--, o rexedor olívico subliñou que, detrás desta decisión xudicial está o PP que, "como perdeu" a súa maioría na área Metropolitana, tenta "invalidar unha decisión democrática dos cidadáns" acudindo aos tribunais.



Segundo o alcalde, Feijóo xa tentou en 2012 "rebentar" a área, ao pretender que todos os municipios tivesen o mesmo peso na Xunta de Goberno. Após as eleccións municipais de 2015, nas que o PSOE arrasou en Vigo e o PP quedou en minoría entre os gobernos locais da comarca, "asustouse e viuse obrigado a aceptar unha reforma da lei, pero logo incumpriuna".



Así as cousas, Abel Caballero emprazou aos `populares` e ao presidente da Xunta ás próximas eleccións municipais de maio, nas que os cidadáns "volverán falar" e volverán dar "as maiorías". "E xa lles vaticino que a derrota do PP nos concellos da área vai ser estrepitosa", recalcou.



"Feijóo é un mal perdedor. Cando gaña nas urnas vai de campión, pero cando as urnas o derrotan, vai aos tribunais", insistiu o rexedor olívico, que repetiu que o recurso interposto pola Xunta só ten a finalidade política de "rebentar" a área porque o PP non ten maioría nese órgano e Feijóo "nunca o aceptou".

Oposición

Pola súa banda, a portavoz do grupo municipal do PP, Elena Muñoz, advertiu de que "ninguén está por encima da lei", e de que o alcalde incumpriu a lei da Área Metropolitana cando se constituíu o organismo sen o seu requisito legal principal: a entrada efectiva de Vigo no plan de transporte metropolitano da Xunta de Galicia.



Así, Muñoz atribuíulle a Caballero a responsabilidade de que a Área Metropolitana, "un soño de todos os vigueses", leve un ano e medio bloqueada porque o alcalde "se quixo apropiar dela e saltarse a lei", incumprindo o convenio asinado. "E sen transporte metropolitano non hai Área, porque o di a lei", repetiu.



Mentres, o grupo municipal Marea de Vigo reclamou un "compromiso" de tódolos partidos para impulsar a área Metropolitana no seguinte mandato, e lamentou os prexuízos que, para os cidadáns, supón o bloqueo dun organismo que podería mellorar os servizos públicos.



Rubén Pérez denunciou a "responsabilidade política" do PP por manter a súa intención de "dinamitar" a área, pero tamén responsabilizou ao goberno local de Vigo de non elaborar un convenio para o transporte metropolitano "minimamente claro", que non dese lugar a interpretacións confusas e que orixinase un conflito sobre a súa interpretación.



Finalmente, o portavoz de Marea de Vigo advertiu de que os próximos pregos para adxudicar servizos tan importantes como o transporte de bus urbano --a concesión a Vitrasa finaliza en 2020-- ou o abastecemento de auga, deben contemplar o encaixe na área Metropolitana.