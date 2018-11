Caballero, proclamado oficialmente candidato del PSdeG a la Xunta

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha sido proclamado oficialmente este domingo como candidato de los socialistas a presidir la Xunta en las próximas elecciones autonómicas. Así, ha sugerido a Feijóo que puede convocar los comicios "cuando quiera": "Los socialistas gallegos estamos preparados para asumir el cambio".



Así lo ha reivindicado en un acto de este domingo en Santiago en el que, además del secretario xeral, han intervenido el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio. Además, entre centenares de militantes y cargos socialistas, han asistido también el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero; la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.



En este contexto, Caballero se ha mostrado "convencido" de que el Partido Socialista "es la mejor casa" que la Comunidad puede tener "para construir una sociedad más justa y próspera" porque -defiende- "Galicia merece un cambio".



"El tiempo de Feijóo está llegando a su fin", ha apostillado, puesto que, a su modo de ver, "si hoy hubiese elecciones en Galicia, no habría mayorías" y este "no sería presidente". "La Galicia que nos deja Feijóo es la Galicia con menos población que cuando el llegó, con menos población ocupada, con el medio rural abandonado y sin impulso", ha esgrimido.



Y es que el presidente de la Xunta mantiene una hoja de ruta "que lleva a Galicia a la agonía" con, tal y como ha ejemplificado, "500 millones de euros menos en sanidad que cuando él llegó" en 2009 y "menos camas de hospital". "Yo no me quiero resignar, como ciudadano de Galicia, a que la Galicia de mis hijos sea una Galicia sin posibilidades de futuro", ha censurado.



Al contrario, "frente a esta realidad", según ha relatado Caballero, el socialismo gallego se erige en "esa fuerza" con "rastro de cambio que dejaron los gobiernos socialistas" en la Comunidad: "Llevamos 37 años de autonomía gallega, y de esos la derecha gobernó unos 31".



Por todo ello, ha insistido en que Galicia "necesita un cambio, un proyecto llamado a conectar con todos los sectores de la sociedad gallega" y que "trabaje un montón para la militancia de base y para todos los vecinos", porque "el PSdeG es una casa común abierta para todos los gallegos", ha proclamado.



En este sentido, frente a Feijóo como un presidente "recortador" y sin una "política estratégica", el socialista ha insistido en que la Comunidad necesita "una política del medio rural que permita su desarrollo sostenible", que "atienda a aquellas partes de Galicia que se queda sin población" y que "permita dar igualdad de oportunidades a todos los gallegos". A ello ha sumado nuevas medidas en educación, un "elemento generador de igualdad", y líneas "de compromiso feminista".

Elecciones municipales

En cuanto a los próximos comicios municipales de 2019, ha afirmado que el PP "lo único que puede mostrar" en este terreno es la Alcaldía de Ourense, "la única ciudad en la que gobierna y la única en la que el fallo de gestión es más palpable", ha aseverado, pues "no fueron capaces de aprobar ni uno solo de los presupuestos municipales" en los últimos cuatro años.



Así, ha invitado a revalidar los gobiernos de Lugo y Vigo, a "dar la batalla" en Santiago con el exregidor Xosé Fernández Bugallo y a "consolidar la magnífica gestión" en las diputaciones de Lugo, A Coruña y Pontevedra, con la de Ourense como "reto".



"Galicia merece un cambio, no nos podemos conformar con el relato de la Galicia que nos quiere dejar la derecha. El PSOE está en una etapa de recuperación política", ha añadido, para depués cerrar su discurso invitando a Feijóo a que "cuando quiera convocar elecciones autonómicas, los socialistas gallegos estarán preparados". Acto seguido, los presentes han comenzado a aplaudir y a gritar seguidamente: "Presidente, presidente, presidente".

Un proyecto "con tiempo"

Durante su intervención, la ministra de Trabajo, que ha querido arropar al ya proclamado candidato socialista a la Xunta, se ha mostrado "segura" de que este "liderará el cambio" en la Xunta a partir de 2020. Así, ha apoyado que el PSdeG cuente ya, casi dos años antes de los comicios autonómicos, con su candidato: "Porque los proyectos de futuro necesitan gestarse a lo largo de un tiempo".



Por ello, Magdalena Valerio ha invitado a Caballero a "trabajar en un programa electoral con una metodología participativa del siglo XXI", es decir, "en coalición con la sociedad, escuchar a todo el mundo (...) y, por supuesto, tener en cuenta a la ciudadanía de a pie".



En este sentido, le ha sugerido que "tiene todas las bases sentadas para ser el próximo presidente" del Gobierno autonómico, para lo que le ha indicado que "ya tiene el marco de su programa electoral", que es, a imagen y semejanza que el de Pedro Sánchez en el Ejecutivo central, las líneas de "feminismo, solidaridad y justicia social". "El marco lo tenemos. Ya estás manos a la obra, pero vas a intensificar esta dirección", ha propuesto.



En todo caso, Valerio ha apelado al refrán de "no hay dos sin tres" para pedirle que sea el tercer presidente socialista en la Xunta: "Yo quiero venir a tu toma de posesión como compañera y amiga. Si es como ministra, mejor. Pero en todo caso, que el PSOE siga en el Gobierno", ha deseado.

Un político "nuevo"

El acto de proclamación de Caballero como candidato ha sido presentado por la secretaria de Cultura del PSdeG, Noa Díaz, quien ha descrito al secretario xeral como un "político nuevo, comprometido, ilusionado, tenaz, con una inmensa capacidad de trabajo y de militancia activa y reconocida en el partido". Asimismo, ha hecho referencia a su "formación", lo que le permite "tener visión de este país (Galicia) como pocos".



Por su parte, el expresidente de la Xunta Emilio Pérez Touriño ha agradecido el "empeño y trabajo" de los socialistas "en cada rincón de Galicia", lo que le ha valido para expresar su "profunda convicción" de que Caballero ha abierto "una puerta a la esperanza" en la Comunidad.



Así, ha vaticinado que será presidente de la Xunta después de que él mismo lo hiciese con una "mayoría social y política que consiguió quebrar la mayoría absoluta de quien fue el líder fundador del PP en Galicia", Manuel Fraga. "Este es el momento de derrotar a un Gobierno del PP instalado en la más pura resignación y conformismo", un Gobierno "agotado, que no tiene más ambición que perpetuarse en el poder", ha remachado Toruiño.



"Gonzalo, con tu capacidad, compromiso, liderazgo y el esfuerzo de todos, con la seneridad que tiene demostrado este partido, seremos capaces de conquistar el futuro", con un proyecto "profundamente galleguista, socialdemócrata y socialista".

Laxe y Borrell

En el acto también ha intervenido, aunque a través de un vídeo, el expresidente autonómico Fernando González Laxe, quien no ha asistido al acto por un "asunto familiar". "Serás un magnífico presidente de la Xunta, (...) cuentas con mi apoyo y seguro que con todos los del partido", ha dicho a Caballero.



Además, también en un vídeo, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha erigido al secretario xeral del PSdeG en una "persona capaz de conjugar su compromiso político con una rica trayectoria universitaria", así como "una persona muy preparada para asumir funciones de gobierno". "Y sé que lo va a hacer, Gonzalo Caballero puede ser un gran presidente de la Xunta", ha sentenciado.