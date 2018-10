Caballero apuesta por las primarias para elegir el candidato socialista a la Xunta

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, defiende que se celebren primarias para elegir candidato socialista a la Xunta dos años antes de las próximas autonómicas porque "el escenario electoral gallego es impredecible".



Así se ha expresado en rueda de prensa en la tarde de este miércoles después de celebrarse la comisión ejecutiva nacional gallega que ha ratificado el 18 de noviembre como fecha para celebrar las primarias para elegir candidatos en municipios de más de 20.000 habitantes y a las autonómicas --habrá segunda vuelta el 25 de noviembre en caso de que ninguno obtenga más de la mitad de los votos--.



"No descartamos ningún posible escenario electoral", ha respondido sobre la antelación para hacer las primarias para tener candidato al Gobierno autonómico. Asegura que "el escenario electoral gallego es impredecible en el sentido de que, como una nacionalidad histórica el presidente de la Xunta puede disolver en el momento en el que crea oportuno"



A este respecto, apunta que "en otras ocasiones se esperó a los últimos tiempos para abrir los procesos de primarias" y en esas elecciones "los resultados no fueron tan buenos como gustaría". "Nosotros lo que queremos es estar en las mejores condiciones para que cuando se produzca tener toda la fuerza política", ha proseguido en sus explicaciones.



Además, ha agregado otro motivo, la situación en España. "No sabemos cuál va a ser tampoco el escenario electoral en el conjunto del Estado y eso puede tener también implicaciones sobre la convocatoria en Galicia".

No desvela si se presentará

Preguntado sobre si se va a presentar para ser candidato en las primarias de cara a las elecciones autonómicas no ha desvelado qué hará. "Corresponde que la comisión ejecutiva federal abra el proceso, hemos hecho la propuesta de lo que consideramos en el PSdeG, y de momento corresponde a que se abran los procesos", sostiene.



La comisión ejecutiva gallega hace la propuesta a la comisión ejecutiva federal, a la que corresponde ahora aprobar los plazos de los distintos calendarios, y espera que abra el proceso de "forma inminente".

"Evitar zancadillas"

En su intervención, ha remarcado que el Partido Socialista "se basa en la militancia". "A mí me gustan las primarias, queremos que hablen los militantes", ha sentenciado.



"La militancia me dio la responsabilidad de liderar al socialismo gallego, esa es una alta responsabilidad que estoy intentando llevar a cabo con el mayor acierto posible", proclama.



Sobre este extremo, avisa de que "la militancia quiere participar y no va a permitir cualquier tipo de error o zancadilla que pueda aparecer en los procesos".



Cuestionado sobre a qué "zancandillas" se refiere, ha resuelto que espera contar "con la voluntad constructiva de toda la organización", "evitando errores o cualquier tipo de zancadilla".



Considera que "el PSdeG está muy bien", en una situación "mucho mejor" que hace un año, con un apoyo "más amplio" en la militancia y esta dirección "va a estar a la altura para que nadie yerre". "El tiempo en que la militancia tenía un papel menor llegó a su fin cuando Pedro Sánchez llegó a secretario general", deja claro.

"Me corresponde hacer lo mejor para el PSdeG para propiciar un cambio político en Galicia"

Además, en lo tocante a si dirigentes provinciales le han trasladado su malestar por la premura para elegir el candidato a la Xunta, Caballero se ha limitado a contestar: "Me corresponde hacer lo mejor para el PSdeG para propiciar un cambio político en Galicia". Incide en que no es una decisión "en clave personal, sino de responsabilidad política" para abrir "un nuevo ciclo en el país".



A la hora de analizar cómo se ha tomado esta decisión en la reunión de este miércoles, aclara que "no hubo ninguna votación como nunca hubo en la comisión ejecutiva gallega", pero sí un debate con "muchísimas intervenciones".