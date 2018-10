Carolina Bescansa anuncia que dejará el Congreso el próximo 2019

La diputada de Unidos Podemos Carolina Bescansa ha avanzado que dejará su escaño en el Congreso de los Diputados cuando concluyan los trabajos de las comisiones parlamentarias en las que participa: la que estudia la supuesta financiación ilegal del Partido Popular y la subcomisión para la reforma del sistema electoral.



Lo ha anunciado este viernes después de perder las elecciones internas en Podemos Galicia, que han situado a su compañero de bancada, el diputado de En Marea Antón Gómez-Reino -afín a Pablo Iglesias-, al frente de la formación morada en la Comunidad gallega.



Según sus cálculos, los trabajos finalizarán en torno a finales del mes de marzo del próximo año, momento en el que dejará su escaño en el Congreso para regresar a su puesto de profesora en la Universidad Complutense.

La política compostelana ha asegurado que asume toda la "responsabilidad" del resultado de las primarias internas

Bescansa ha apuntado que seguirá en la organización de la que es cofundadora y en política, aunque no en las instituciones. "Nunca dejaré Podemos", ha apostillado.



Bescansa ha comparecido en Santiago arropada por los miembros de su candidatura a liderar Podemos Galicia, que obtuvo el 45 por ciento de los votos frente al 55 logrado por Gómez-Reino, al que ha felicitado por su victoria. La santiaguesa ha asegurado que pone "a disposición" de la nueva dirección del partido "toda" su "fuerza y capacidad" de cara a reforzar la organización y convertirla en el "motor del espacio del cambio".



La socióloga ha iniciado su intervención en gallego, pero a la mitad y alegando la presencia de "muchos" medios de comunicación de carácter estatal, ha cambiado al castellano para repasar su trayectoria en el partido que ayudó a fundar en el año 2014.



"He aportado en estos años lo mejor de mí. Desde el primer momento puse sobre la mesa mi capacidad de análisis y ayudé cuanto pude en el desarrollo de nuestro proyecto político", ha remarcado antes de elogiar el "magnífico equipo" que trazó junta a ella la "hoja de ruta" de Podemos.



"Ha sido un honor. He tratado de estar a la altura y terminaré mi trabajo en el Congreso poniendo todo mi empeño y mi capacidad en hacerlo lo mejor posible, en hacer lo mejor para mi país", ha incidido.

"Opté por decir lo que pensaba"

El anuncio de Carolina Bescansa se produce medio año después del episodio que terminó por distanciarla definitivamente de la dirección de un partido en el que ya ocupaba un segundo plano desde Vistalegre II, cuando se impusieron las tesis de Pablo Iglesias frente a las de Íñigo Errejón, a quien apoyaba la gallega.



La filtración de un documento dirigido precisamente a este último en el que trazaba una hoja de ruta para apartar a Pablo Iglesias de la dirección de Podemos con el horizonte puesto en el año 2020 confirmó su caída en desgracia en la organización.



"En todo el camino opté por decir siempre lo que pensaba, porque creo que es lo que debe ser Podemos. Y como es bien sabido opté por hacerme a un lado cuando no estaba de acuerdo. Nunca he aceptado argumentos de fuerza o de poder", ha remarcado, para luego añadir que "este mismo ánimo" es el que la empuja a abandonar las instituciones pero no la política, porque ésta "se hace también en la calle, en los puestos de trabajo".

Reproches velados

Por otro lado, en su intervención, Carolina Bescansa también ha lanzado reproches velados a la gestión de la dirección de Podemos en sus cuatro años de vida, como en el caso de las negociaciones con el PSOE para la formación de gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015.



"Aposté por facilitar el cambio político en España cuando podía producirse a pesar de que eso puedo suponer un gran riesgo. Sigo pensando que no me equivoqué", ha declarado una Bescansa que también ha remarcado que apostó por "practicar" el feminismo "antes que teorizar sobre él".



Así las cosas, la santiaguesa da un paso al lado pero deja la puerta abierta a participar en Podemos Galicia, si bien no cuenta con un lugar garantizado en el Consejo Ciudadano Autonómico, toda vez que no figuraba en la lista de su candidatura al órgano máximo de dirección del partido morado.