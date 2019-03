Casado asegura que Sánchez quiere destrozar la economía y la unidad de España

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este domingo que Pedro Sánchez es "el presidente más radical" de la historia de España y su gobierno el más "desigualitario" porque quiere "destrozar la economía, dar prebendas a los independentistas, acercar presos y destrozar la unidad nacional" y el PP no se lo va a permitir, ha dicho.



En un acto en Vigo, acompañado entre otros Alberto Núñez Feijóo y Ana Pastor, el líder del PP ha cargado contra un hipotético gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) porque es "una aventura" que España no puede pagar.



"No podemos pagarlo. Si llegan al gobierno los comunistas de Podemos tendremos otra recesión (...) como las que dejaron Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero", ha dicho, tras recordar que el Banco de España ha cifrado en unos 12.000 millones de euros el desvío en el déficit con las medidas del Gobierno.



Frente a esta situación, Casado ha reivindicado al PP como "única alternativa" y ha insistido en la necesidad del voto "unido" a su partido; "no desunir el voto para no desunir España", ha asegurado.



"Algunos dirán que ya están con el voto del miedo o con el voto útil; no, es el voto unido. Apelamos a unir el voto para unir a España", ha dicho tras asegurar que en unas veinte provincias, "donde se juegan un tercio de los escaños", los votos a algunas fuerzas pueden quedar sin representación por el sistema electoral.



"No necesitamos a tres que hagan algo, sino a uno que haga lo que haya que hacer, que lo haya hecho antes y que esté dispuesto a hacerlo cueste lo que cueste", ha dicho sin mencionar a Ciudadanos y a VOX.