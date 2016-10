Un cazador resulta ferido nunha perna tras recibir un disparo en Silleda

Un cazador resultou ferido na tarde deste sábado tras recibir un disparo mentres participaba nunha batida de xabarís na localidade pontevedresa de Silleda.



Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o suceso aconteceu sobre as 16,50 horas cando o home se atopaba participando nunha batida nas inmediacións dunhas granxas, na estrada que vai de Curros a Pedriños.



Ata o lugar desprazáronse efectivos da Garda Civil e o helicóptero medicalizado do 061 con base en Santiago, que trasladou ao ferido, duns 30 anos, ao Hospital Clínico de Santiago cunha ferida por disparo nunha perna.



Este é o segundo accidente de caza acontecido este sábado, xa que horas antes producíase outro suceso na localidade coruñesa de Melide, onde un cazador de 51 anos resultou falecido tras recibir un disparo no peito.