Celebrado a puerta cerrada el juicio contra un hombre acusado de abusar de su hija en A Coruña

La Audiencia Provincial de A Coruña ha celebrado este lunes a puerta cerrada el juicio contra hombre para quien la Fiscalía solicita seis años de prisión por presuntamente abusar sexualmente de su hija menor de edad.



Así, a petición del Fiscal, la sesión contra el hombre para el que piden una condena por un delito continuado de abusos sexuales se ha celebrado a puerta cerrada.



Según ha explicado su defensa, no hay pruebas y el acusado niega los hechos. "Parece que es una cuestión de especie de odio de la denunciante contra su padre", asegura el letrado.



El acusado, condenado por diversos delitos, entre ellos el de violencia doméstica y de género, convivía con su esposa y con la hija común en Ferrol. Según la calificación de Fiscalía, los hechos se produjeron entre años 2008 y 2011 cuando su hija tenía entre 7 y 10 años de edad.



HECHOS



En esa época, el acusado, prevaliéndose de su condición de progenitor y aprovechando que los sábados por la mañana su esposa no estaba en casa ni los hijos mayores de su mujer -que se iban con el padre biológico- le quitaba la ropa interior a la niña y le ponía la de su madre.



Posteriormente, le realizaba tocamientos cuando estaba desnuda y la besaba. Estos hechos se repitieron a lo largo del período descrito "al menos en 10 ocasiones", explica Fiscalía.



Asimismo, señala que una tarde "en que sí estaba su hermano en la planta baja de la casa y también una tía abuela de la niña, su padre la mandó para decirles que no los molestasen, que iban a dormir la siesta, repitiéndose también en esa ocasión los hechos".



DENUNCIA DE LOS HECHOS



Estos hechos cesaron cuando la madre de la menor dejó de trabajar en la tienda durante el año 2011. Sin embargo, la menor no contó parte de lo ocurrido a su madre y a su abuela en 2015.



Lo hizo después de que su padre hubiese sido condenado en primera instancia por los malos tratos infringidos a los miembros de la familia y cuando ya existía una prohibición de aproximación y comunicación con la niña y la atribución de la custodia de la misma provisionalmente a su abuela ya que la madre continuó la relación y la convivencia con el padre.