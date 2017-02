Cientos de alumnos protestan en Galicia por la derogación de la Lomce

Cientos de alumnos han salido de nuevo a la calle en toda Galicia para exigir la derogación definitiva de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y en defensa de un sistema educativo "público y de calidad".



Las protestas se han celebrado en 16 localidades gallegas en el marco de la tercera jornada de huelga en la enseñanza media y universitaria este curso, convocada este jueves por el sindicato de alumnos `Erguer!` con el apoyo de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público.



En Santiago de Compostela, decenas de jóvenes salieron de la Alameda pasadas las 12,15 horas en un ambiente festivo y encabezada por una pancarta en la que se podía leer `Construamos un sistema educativo de noso. Nin Lomce nin 3+2`.



La comitiva recorrió parte de la zona urbana de la capital gallega, pasando por la Senra y bordeando la Plaza de Galicia.



Posteriormente, continuó por Doutor Teixeiro y República de Argentina para regresar a través del Hórreo, adentrarse en el Casco Antiguo y concluir en la Praza de Praterías.



En declaraciones a los medios momentos antes del inicio de la protesta, la portavoz de `Erguer!`, Iria Figueroa, ha destacado el seguimiento "masivo" de la convocatoria de huelga, con un 90% de apoyo en enseñanza media y un 85% en universidad, según sus datos provisionales.



Figueroa ha justificado la protesta tanto en la continuidad de la Lomce como del decreto del 3+2, que previsiblemente se empezará a aplicar en el próximo año en los nuevos grados y encarecerá "el coste" de la educación superior, al obligar a los alumnos que deseen especializarse a acudir a un máster de dos años.



Asimismo, ha arremetido contra las negociaciones que se están produciendo en el Congreso para lograr un pacto por la educación, al menos "tal y como se propone", dado que se está negociando "de espaldas a la comunidad educativa" y "partiendo de la Lomce, de premisas perjudiciales" para el sistema.



"La alternativa a la Lomce no puede ser un mero maquillaje de la misma", ha advertido, recordando que esta norma se sigue aplicando a pesar de la "paralización de las `reválidas`".



EL "FRAUDE" DEL PACTO



El secretario nacional de la CIG-Ensino, Anxo Louzao, también ha insistido en esta línea, criticando que este intento de pacto "nace desde el fraude y la farsa" y "no cuenta con todos".



"Este marco tiene que partir de la defensa inequívoca de la enseñanza pública y una ley gallega de Educación".



Louzao ha defendido que Galicia necesita una normativa propia "que responda" a "necesidades, carencias" y que parta de su propia "realidad social, cultural e histórica", que debe reflejarse en los contenidos curriculares.



En la marcha también ha participado una importante representación del BNG, con la presencia de su portavoz nacional, Ana Pontón, de los parlamentarios Olaia Rodil y Xose Luis Rivas `Mini`, o los nacionalistas Rubén Cela y Goretti Sanmartín.



En declaraciones a los medios, Rodil ha considerado "absolutamente necesario" que se continúe con "estas jornadas de lucha" y "seguir moviendo en la calle la necesidad de tumbar la ley del PP", para impulsar una nueva normativa "que blinde la enseñanza pública frente a la privatización".



Rodil también ha exigido la derogación del "mal llamado decreto del plurilingüismo" y "blindar" las becas y ayudas universitarias, que "cada vez llegan con menos cuantía y más tarde" al alumnado.



OTRAS LOCALIDADES



En A Coruña, unas 500 personas han participado en la manifestación convocada por Erguer!, con el apoyo de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, donde la huelga ha tenido un impacto de cerca del 85 por ciento tanto en la ciudad como en los municipios limítrofes.



Asimismo, en Lugo, varias decenas de estudiantes se concentraban en la Praza Horto do Seminario, al mediodía, acompañados de cargos institucionales del BNG Xosé Ferreiro y Rubén Arroxo.



Durante la concentración se corearon distintas consignas como, `Erguer na rúa, a loita continúa` o `menos propaganda e máis educación`.



Por otro lado, en Vigo, cientos de alumnos han recorrido las calles de la ciudad, desde Praza de América, apoyados de representantes de la Plataforma Galega en Defensa do Ensino, y otros cargos.



CONCENTRACIONES



Además de las marchas de esta mañana, se celebrarán concentraciones a las 19.00 horas en Vigo, Pontevedra, Compostela, Lugo, A Coruña, Ferrol, Ourense y Cangas; y a las 19.30 horas en Cee, Carballo y Vilagarcía.