Clamor para tener pediatra en Coruxo

Los vecinos de Coruxo se echaron ayer a la calle para reclamarle al Sergas que mantenga el servicio de pediatría en el centro de salud en vez de derivar a los menores a Navia. Bajo el lema de la pancarta central "Non ao peche de pediatría en Coruxo" los manifestantes recorrieron el entorno de la avenida Ricardo Mella con diversas consignas. La protesta tuvo una afluencia menor de la prevista por el buen tiempo, que invitó a muchos vecinos a acudir a la playa.

Desde la Asociación Vecinos de Coruxo, el miembro de la junta directiva Adolfo Domínguez explica que han convocado el próximo martes un encuentro con asociaciones vecinales de Vigo para pedir su apoyo en la vía de realizar nuevas protestas. Entre las ideas que tiene la asociación está el realizar cortes periódicos de tráfico para hacer visible el conflicto.

Según cálculos de los vecinos, esta medida afecta a unos 2.500 niños, de los cuales 1.200 tienen una edad comprendida entre los 0 y los 3 años "edad en la que tienen que ponerse vacunas y pasar por más revisiones.

A la manifestación acudió el alcalde Abel Caballero, que manifestó a los vecinos que desde el Concello "no vamos a ceder hasta que repongan el pediatra" y consideró la demanda de "lógica absoluta". Caballeró señaló que tiene que "permanecer el nivel sanitario que teníamos" y que "los nenos no pueden estar sin pediatra". A juicio del regidor, el Sergas "lo que quiere es retiralos para siempre" e incidió que los vecinos de Coruxo "cuentan con el apoyo del alcalde, de todo Vigo, que el pediatra vuelva, no pararemos hasta conseguirlo".

El alcalde aprovechó la manifestación para felicitar "a todos los que estáis aquí" e insistió en que es mi obligación defender" a los vecinos afectados por la decisión del Sergas, por lo que consideró que en Coruxo "tenéis todo el apoyo del mundo".

La manifestación de ayer fue la continuación de una serie de protestas que se iniciaron en junio tras conocerse la decisión de la Xunta. Los vecinos reunieron más de 6.000 firmas en contra de la medida y pidieron una reunión con el Partido Popular de Vigo, que manifestó estar a favor de mantener este servicio durante el verano. Además, se concentraron delante del centro de salud de Coruxo con varias pancartas e incluso expresaron su descontento a la Valedora do Pobo.

Los vecinos argumentan que además de los niños que viven en la parroquia se suman aquellos que llegan a las viviendas turísticas, lo que puede saturar el servicio de Navia. Además, señalan que algunos padres están solicitando cita y que en algunos casos tienen que esperar hasta septiembre.