Las comunidades ven “corta" la oferta de 780 nuevas plazas MIR

Andalucía, Navarra, Galicia o Castilla y León, entre otras comunidades autónomas, reclamaron al Ministerio de Sanidad la convocatoria extraordinaria de un MIR para abordar el déficit de profesionales en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), principalmente en Medicina de Familia y Comunitaria. En el Pleno del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), que se desarrolló en la sede del departamento ministerial en Madrid, estas comunidades autónomas propusieron una nueva solución a la falta de médicos especialistas, sumándose así a la anunciada subida por parte de la ministra, María Luisa Carcedo, de 780 plazas de formación sanitaria en el MIR del próximo año (450 médicos y 301 enfermeros), quien también descartó atajos en la formación de nuevos profesionales.

La nueva iniciativa de algunas comunidades autónomas, según explicó el consejero de Sanidad castellanoleonés, Antonio María Sáez Aguado, contemplaría la convocatoria extraordinaria de una nueva oferta MIR, que se tendría que celebrar, como mínimo, a finales de noviembre, detalló la ministra en la posterior rueda de prensa. Sáez Aguado, que calificó el CISNS como "poco productivo" en el abordaje de la falta de profesionales, recordó que el "principal problema" de la sanidad española es el "déficit de médicos".

Soluciones alternativas

"Hemos propuesto la posible convocatoria extraordinaria MIR para Medicina Familiar y Comunitaria y ampliar más allá de las plazas anunciadas las de especialistas para afrontar el futuro inmediato con garantías de que vamos a tener suficientes profesionales", detalló. Esta convocatoria se articularía, puntualizó el consejero castellanoleonés, incluso con reuniones "fuera de la sede del ministerio", ante el "inmovilismo" de Sanidad para abordar "este importantísimo problema". "De momento, vamos a analizar conjuntamente el problema, pondremos sobre la mesa las soluciones y adoptaremos las soluciones compartidas. Si el ministerio no está en disposición de asumir, lo haremos las CCAA por nuestra cuenta", aseguró.

De esta forma, la convocatoria extraordinaria pretendería incrementar las plazas acreditadas y la capacidad de formación de profesionales. En cualquier caso, reconoció que se deben pulir detalles como si se hace coincidir en tiempo y forma con la convocatoria ordinaria anual o se realiza con carácter previo. "La necesidad de estas iniciativas y de incrementar la oferta es evidente", insistió.

Misma opinión expresó el consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que también planteó como "necesaria" la convocatoria extraordinaria MIR. Aguirre argumentó que unos 4.000 médicos se quedaron sin entrar en la última convocatoria pero que no se les puede contratar porque no tienen la especialidad, a pesar de que haya zonas rurales y de dispersión geográfica alta que necesiten médicos. "Es una pena que tenga zonas rurales y de dispersión geográfica alta en la cual hay plazas sin cubrir, sobre todo de medicina familiar, y que tenga en bolsa 4.000 médicos que no puedo contratar", argumentó, y dijo que desde Andalucía se ha solicitado "ver si es factible" una convocatoria de MIR extraordinaria.

Por su parte, el consejero extremeño, José María Vergelés, expresó sus dudas sobre esta convocatoria extraordinaria, aunque defendió que el número de especialistas "es claramente insuficiente" en algunas zonas, principalmente en Atención Primaria de Salud.

Galicia pide equidad

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, pidió al Ministerio del ramo debatir sobre la financiación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para que, tal y como dijo, se mantenga "la equidad" del sistema sanitario entre todas las comunidad autónomas. Así lo expresó Almuiña en una rueda de prensa en la sede ministerial, en donde calificó de "trascendental" la necesidad de abordar la financiación en esta reunión e instó y a tratarlo como "prioridad absoluta" del próximo gobierno que salga del resultado de las elecciones generales del 28 de abril.

En paralelo, el titular de Sanidade exigió una solución al Ejecutivo central en referencia al déficit de profesionales y pidió, en línea con lo manifestado por otras autonomías, acreditaciones de unidad docente. "Queremos que antes de julio, que se hace la previsión para el próximo MIR, poder contar ya con esas acreditaciones e incorporar la posibilidad de que esos médicos puedan hacer esas especialidades", subrayó.

Por último, evitó valorar la propuesta de la Xunta de no admitir en sus guarderías a niños sin vacunar porque es una medida que no pertenece a su departamento, si bien ha celebrado cualquier medida para incrementar la tasa de vacunación. Mientras, consejeros de Sanidad de algunas comunidades autónomas que respetan que la Xunta esté barajando el veto de acceso a guarderías a los niños que no estén vacunados, si bien apelaron a la responsabilidad de los padres de vacunar a sus hijos.