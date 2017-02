Confirman a prisión de dous dos cinco membros da cúpula de NovaCaixaGalicia

A Sección Terceira do Penal da Audiencia Nacional rexeitou os recursos de súplica presentados por dous do cinco membros da cúpula de Novacaixagalicia (NCG) condenados por cobrar indemnizacións millonarias contra a decisión pola que este órgano ordenou o seu en prisión o pasado 16 de xaneiro.



Trátase do expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso e do asesor xurídico Ricardo Pradas, quen xunto con outro tres exdirectivos da entidade foron condenados a dous anos de cárcere polo cobro de indemnizacións millonarias que se concederon a si mesmo antes de abandonar a entidade e que alcanzaron os 22 millóns de euros.



O tribunal non atendeu as súas peticións de suspensión de condena e ordenou o seu ingreso en prisión, unha decisión que foi confirmada este martes.



Non pagaronn os 10,4 millóns de responsabilidades



Nos dous autos nos que se rexeitan os recursos de ambos se lembra a falta de pago polos condenados do total de 10,4 millóns de euros fixados na sentenza en concepto de responsabilidade civil, xa que ningún dos recorrentes asegurou aínda a cantidade suficiente que lle corresponde por este concepto.



Iso demostra, segundo sinala o tribunal no caso de Fernández Gayoso, "unha actitude renuente ao manter os pronunciamentos da Sala e a recoñecer a culpabilidade, creando unha inseguridade que xera alarma social".



Non hai vontade de reparación



No caso de Pradas --que alegou no seu recurso que el non era administrador das caixas intervidas e non ten outras causas pendentes coa Xustiza--, a Sala denega igualmente a súa petición de que a condena quede en suspenso e lembra que foi cooperador necesario nos delitos cometidos e tampouco demostrou "unha efectiva vontade de reparación" a pesar de abonar xa a multa por valor de 75.000 euros á que foi condenado.



Engade que, xunto con Fernández Gayoso, o avogado Pradas tivo un papel relevante na "despatrimonización mediante as cantidades aseguradas ao seu cesamento" en Novocaixagalicia e que o seu papel foi moi "eficaz despois de que deu forma xurídica para aparentar a bonanza dos contratos de alta dirección".



A decisión de executar a condena --a pesar de non ser aínda confirmada polo Tribunal Supremo-- considérase pola Audiencia Nacional "proporcional á gravidade do delito" e necesaria para evitar que Pradas incorra en condutas da mesma natureza "que danan enormemente".



Ademais de Fernández Gayoso e Pradas, o pasado 16 de xaneiro ingresaron en prisión José Luís Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza e Óscar Rodríguez Estrada --quen tamén se prepararon as prexubilacións millonarias ante a previsión de que a entidade ía prescindir dos seus servizos de forma inminente--.



Os exdirectivos, que favoreceron dietas presuntamente irregulares para 19 membros da entidade por valor de entre 9.000 e 308.700 euros, evitaron entrar no cárcere ao ser a súa pena de 24 meses e non ter antecedentes penais. Con todo, a sala tivo en conta ademais que estes non devolveron o diñeiro que se fixou en sentenza e que teñen aínda causas pendentes coa xustiza.



Os contratos de alta dirección modificáronse en 2010 nun momento en que se reclamou 1.162 millóns de euros ao Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) para superar a situación de inviabilidade das dúas caixas que ían fusionarse (Caixanova e Caixa Galicia).



Penas exiguas



A Sala do Penal corrixiu a súa sentenza inicial o pasado mes de outubro e impuxo a dous dos exdirectivos condenados José Luís Pego e Gregorio Gorriarán a que indemnizasen con 10,4 millóns de euros á sucesora da entidade, modificando as cantidades fixadas en concepto de responsabilidade civil nunha primeira resolución que fora anulada polo Tribunal Supremo.



O Supremo considerou as penas de dous anos de cárcere "exiguas" pero recoñeceu que non podía incrementalas porque ningunha parte cuestionounas á alza.