Continúa sin novedades la búsqueda de la joven desaparecida en A Pobra

Agentes de la Guardia Civil y efectivos de Protección Civil de A Pobra do Caramiñal y de otras localidades cercanas --Ribeira, Boiro y Porto do Son-- participan este sábado, por sexta jornada consecutiva, en la búsqueda de la joven madrileña de 18 años desaparecida desde el lunes en la localidad coruñesa, donde veranea con su familia.



Según han informado fuentes del dispositivo, este viernes el rastreo, que se ha vuelto a celebrar si perros, en distintas áreas del municipio de A Pobra con el objetivo de descubrir algún indicio que permita determinar que le pasó a la joven.



El viernes, el dispositivo buscó rastros en los alrededores de la vivienda de Cabío en la que veraneaba la familia, aunque sin encontrar ningún rastro. El jueves, efectivos con perros rastrearon la zona del paseo marítimo y los aledaños de la casa también sin obtener resultados.



Por el momento, los investigadores mantienen todas las hipótesis abiertas en relación con la desaparición de esta joven de 18 años, a la que se le perdió la pista cuando regresaba sobre las 2,30 horas a casa tras estar en las fiestas de la zona con unas amigas.



DENUNCIA



Diana María Quer López-Pinel fue vista por última vez a un kilómetro de la vivienda donde veranea con su familia en la zona de Cabío-Xobre, en un área del paseo marítimo de A Pobra, donde tenían lugar las fiestas locales.



Desde que sus familiares presentaron la denuncia ante la Guarda Civil tras constatar su ausencia, agentes de la Policía Local y distintas agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, Porto do Son, Boiro y Ribeira, así como familiares y vecinos colaboran en la búsqueda de la joven.



La chica mide 1,75 metros, tiene el pelo largo liso y moreno, ojos oscuros y pesa unos 55 kilos. La última vez que fue vista vestía pantalón corto rosa, camiseta blanca y sudadera y calzaba zapatillas negras con cordones.