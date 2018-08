A Coruña estrena el primer "paso de vaca", para poner en valor la importancia de este animal en Galicia

El centro de A Coruña ha visto este miércoles la transformación de un paso de peatones en un "paso de vaca", con el objetivo de transmitir la importancia del rural al mundo urbano de una Comunidad donde las reses equivalen a un tercio de la población.



El Obelisco, uno de los principales puntos de paso de la ciudad herculina, es el escenario de una iniciativa de la explotación ecológica Casa Grande de Xanceda (Mesía, A Coruña) bajo el lema Galicia, Somos la Leche.



"Nuestro objetivo es conseguir que llegue a la ciudad la importancia del sector lácteo y de la Galicia rural", ha explicado la responsable publicitaria de la empresa, Jessica Rey.



Ha relatado que el campo tiene "un gran problema de despoblación y envejecimiento", sobre todo por la "huida de jóvenes a las ciudades para buscar oportunidades".



En ese sentido, ha aclarado que "Galicia es el territorio que más leche produce de toda España" y ocupa el décimo lugar en Europa, aunque sufre las "consecuencias" del abandono del rural, además de la "constante fluctuación de los precios de la leche" que perjudica la vida de los profesionales de este sector.



"El nuestro sigue siendo un sector vital, es necesario que la cultura del rural perviva y hace falta fijación de población", ha manifestado Jessica Rey.



Para eso, la empresa ha planteado una acción reivindicativa con el permiso del Ayuntamiento de A Coruña, que le gustaría que se exportase a las otras ciudades gallegas.





"Nos encantaría que los pasos de peatones no fuesen de cebra, que no tenemos tantas, que no nos representan, y se convirtiesen en pasos de vaca"