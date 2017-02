El portavoz de la Plataforma galega de afectados por hepatitis C, Quique Costas, ha asegurado que esperan que los dos altos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) investigados por prevaricación y homicidio por imprudencia profesional en la causa abierta por el suministro de fármacos "evidencien las contradicciones" que, según ha indicado, "hubo entre sus declaraciones previas y la de la único testigo que hasta el momento" ha comparecido.



Quique Costas se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios a su llegada a los juzgados de Santiago de Compostela, en donde han sido citados este miércoles el actual gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial, --entonces director de Asistencia Sanitaria-- y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, quienes han llegado a las dependencias judiciales sobre las 9,20 horas.



En este escenario, el portavoz de la plataforma gallega de afectados por hepatitis C ha mostrado su "satisfacción" porque la Audiencia Provincial de A Coruña acordase llamar a declarar por un supuesto delito de homicidio imprudente a los dos altos cargos del Sergas investigados por el suministro de fármacos a pacientes con esta dolencia.



Con todo, a su llegada a los juzgados, Costas ha reconocido tener "cierto sabor agridulce", ya que considera que "hoy deberían estar presentes las familias a través de su representación legal". "No se olvide que fuimos rechazados como acusación particular y nuestra personación fue aceptada sólo como acción popular", según ha señalado.



Sin embargo, ha asegurado que, en los delitos en los que hay víctimas de homicidio, es "perceptivo" el ofrecimiento de poder ejercer acciones legales a los perjudicados directos, en este caso las familias de las víctimas. "Nos hubiese gustado que ese ofrecimiento se hubiese hecho y que las familias de las víctimas pudiesen participar en este interrogatorio a través de su representación legal", ha sostenido.



Además, Costas ha vuelto a lamentar el hecho de que el Gobierno de la Xunta mantenga en sus cargos a estas dos personas investigadas por delitos relacionados con el ejercicio de sus labores profesionales.