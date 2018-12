Los críticos continúan sin reconocer los resultados de las primarias de En Marea

El Consello das Mareas, máximo órgano de dirección entre plenarios de En Marea, prevé constituirse el próximo sábado 29 de diciembre tras las elecciones primarias cuyos resultados continúa sin reconocer la candidatura perdedora, `Entre Todas`, integrada por el sector crítico con Luís Villares y sus afines.

A falta de la proclamación definitiva de los resultados, el próximo sábado es la fecha elegida para la constitución del Consello, integrado por 35 personas, 21 de las cuales pertenecen a la lista `Coidando a Casa`, encabezada por el actual portavoz orgánico, Luís Villares.

En la tarde de este jueves el comité electoral mantiene una reunión orientada a resolver las en torno a 250 incidencias que se registraron durante los días de votaciones (entre el 22 y el 24 de diciembre), previo paso a la publicación de los resultados definitivos.

Así las cosas, es previsible que las 14 personas que han resultado electas en las primarias por la candidatura `Entre Todas` no acudan a la constitución del Consello, ya que el sector crítico continúa sin reconocer el resultado de las primarias, que otorga una amplia victoria a Villares por un margen de unos 500 votos.

La ausencia de los miembros electos por `Entre Todas` no impediría abrir sesión en el Consello, ya que se alcanzaría `quórum` con la presencia de los de Villares.

Según fuentes consultadas por Europa Press cercanas al sector crítico, `Entre Todas` ha encargado una auditoría a un "experto informático" ante la existencia de indicios que apuntan a "posibles motivos de impugnación" de las votaciones dadas las "numerosas incidencias" registradas en la plataforma de votaciones.

Así, estas fuentes señalan que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y se plantean recurrir a la vía judicial para obligar a la coordinadora a publicar las auditorías encargadas sobre los supuestos accesos irregulares al censo por parte de tres miembros del comité electoral.

Denuncia judicial

No obstante, las polémicas primarias de En Marea ya llegaron este mismo miércoles a los tribunales. Manuel Nogueira, miembro de la Comisión de Garantías y crítico con la dirección de En Marea, ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Ourense ante la existencia de presuntas irregularidades durante el proceso.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Nogueira relata que la coordinadora del partido, a través de un documento, informó el pasado 19 de noviembre a la Comisión de Garantías de que la asociación Openkratio estaba contratada para actuar como "autoridad independiente" para auditar el proceso de votaciones.

No obstante, Openkratio decidió no continuar actuando como auditora de En Marea, tarea que desempeñaba hasta la pasada semana. Según fuentes de la asociación consultadas por Europa Press, Openkratio dio un paso al lado al haber sido cambiada la plataforma de voto telemático, por lo que no quiso operar como auditora en el proceso de primarias al no tener tiempo para conocer el nuevo sistema y, por lo tanto, desempeñar sus funciones.

Así las cosas, en su denuncia, Manuel Nogueira reclama que se "depuren responsabilidades" dado que tiene "constancia de que no existe contratación" de dicha entidad auditora y que, por lo tanto, "entiende que todo el proceso al no estar supervisado por una empresa externa es ilegal al ir en contra de los acuerdos plenarios (de En Marea)" y, además, puede constituir "un delito e ir contra la ley de partidos políticos".

Denuncia "sin recorrido"

Fuentes de la coordinadora en funciones han señalado a Europa Press que consideran que la denuncia presentada por Manuel Nogueira no tendrá "ningún recorrido".

Asimismo, afirman que las conversaciones con la entidad que operará como auditora de las votaciones están "avanzadas", aunque no existe un contrato en firme, lo que podría demorar en concretarse debido a las fechas navideñas. No obstante, subrayan que el resultado de las auditorías se hará público de manera "íntegra".