La defensa de Sito Miñanco fuerza la suspensión del juicio

El tribunal que juzga a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, suspendió "sine die" el juicio tras admitir a trámite los escritos de recusación de las defensas contra dos de sus tres integrantes, el presidente del propio tribunal, José Juan Barreiro, y la magistrada, María Rosario Cimadevila. Uno de los escritos fue presentado por la defensa del propio Sito Miñanco, que entiende que estos magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra están "contaminados" por haber tomado decisiones sobre la causa en el pasado, indicó su abogado, Gonzalo Boye.

Al haber admitido a trámite estos escritos, el segundo presentado por el abogado de la hija de Miñanco, Rosa María Prado Pouso, el juicio quedó suspendido porque deberá ser otro tribunal de la Audiencia quien se pronuncie sobre esta recusación. En su día estos magistrados se pronunciaron sobre la competencia de la investigación de la causa entre dos juzgados, Vilagarcía y Cambados, pero no sobre el fondo, como revelaron en la primera jornada del juicio.

Curarse en salud

Los recursos admitidos a trámite serán trasladados a las partes por si alguna se quiere adherir y, de hecho, la defensa de María Rosa Pouso Navazas, la exmujer de Miñanco, ya anunció que se sumará a esta recusación. El abogado de Miñanco saludó la decisión del tribunal al asegurar que "están siendo cautos" y que se toma, en su opinión, "para curarse en salud" y que "no se cuestione su imparcialidad".

El proceso que se abre ahora tardará "un tiempo en resolverse, mínimo una semana", indicó Boye, que reiteró su petición de nulidad del juicio porque cuando se tomó la decisión se citó únicamente al fiscal y no a todas las partes, por lo que entiende que no se garantizó la tutela judicial efectiva. El fiscal Jesús Calles, por su parte, aseguró que no aprecia "motivos" que fundamenten la recusación solicitada por los abogados defensores, pero añadió que le parece "acertado" que el tribunal de la Audiencia de Pontevedra haya adoptado esta decisión.

Instituciones Penitenciarias tendrá que decidir el destino de Sito Miñanco, que desde el viernes está ingresado en A Lama (Pontevedra), en régimen de aislamiento. Fue trasladado a este penal desde Alcalá Meco (Madrid), donde se encontraba en prisión preventiva por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela tras ser detenido hace tres semanas en una operación contra el narcotráfico.

Gonzalo Boye, letrado de Miñanco, apostó por que siga en A Lama pero reclamó que se levante el aislamiento al que está sometido su cliente, ya que entiende que se trata de una medida "infundada" y además, explicó, mientras continúe en vigor éste mantendrá la huelga de hambre iniciada el sábado como medida de protesta. Esta situación provocó, según Boye, que el entorno de Miñanco esté preocupado por su salud, "que no es buena", ya que desde el sábado no ingiere alimentos sólidos, es diabético y tiene la tensión muy alta.

Además, preguntado sobre esta cuestión, el abogado comentó que su defendido no pudo ver el estreno de la serie "Fariña" emitido el pasado miércoles en televisión y de la que el propio Miñanco es uno de los principales personajes, ya que al estar encerrado en una celda de aislamiento carece de televisión.