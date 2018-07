O delegado do Goberno pide aos novos subdelegados que cheguen a cada "recuncho" de Galicia

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, pediu aos novos subdelegados, tres mulleres e un home, que este martes tomaron posesión do seu cargo, que cheguen a cada "recuncho" da comunidade para dar resposta ás necesidades dos galegos.

A Delegación do Goberno acolleu este martes a toma de posesión dos correspondentes subdelegados do Goberno no catro provincias galegas: Pilar López-Riobóo (A Coruña); Isabel Rodríguez (Lugo); Maica Larriba (Pontevedra), e Emilio González (Ourense).

Javier Losada empezou o seu discurso mostrado o pesar polo falecemento do exdelegado Miguel Cortizo, a quen describiu como "un gran amigo", que traballou sempre para "axudar aos máis débiles", e trasladou as condolencias de toda a Delegación do Goberno á familia

A continuación, e seguindo co acto de toma de posesión, Losada destacou o "feminismo" dunha Delegación que "é fiel reflexo do protagonismo da muller no Executivo de Pedro Sánchez".



Javier Losada dirixiuse na súa intervención ao tres subdelegadas e ao subdelegado para animalos a traballar cada día para levar as políticas do Goberno de España a cada municipio de Galicia.

"Máximo esforzo"

"Sodes as persoas que no día a día tedes a responsabilidade de trasladar a xestión do Goberno aos galegos e galegas; sodes o Goberno de España no territorio", adiantou.



O delegado do Goberno mostrou a súa confianza na capacidade e experiencia do tres subdelegadas e do subdelegado, a quen pediu "o máximo esforzo" e a quen ofreceu a súa "máxima colaboración".



"Aceptastes participar nun proxecto ilusionante de cambio; unha tarefa apaixonante para modernizar o noso país e avanzar cara a unha sociedade de progreso, solidariedade e benestar social", apuntou Javier Losada na súa intervención.



Pilar López-Riobóo, licenciada en Dereito e funcionaria de carreira, é secretaria de Política Municipal na Agrupación Socialista da Coruña. Maica Larriba García, pola súa banda, nova subdelegada en Pontevedra e licenciada en Xeografía e Historia, é secretaria xeral da Agrupación Socialista de Pontevedra



A nova subdelegada en Lugo, María Isabel Rodríguez López, licenciada en Medicamento e Cirurxía, é tenente de alcalde no Concello de Viveiro desde 2007. E Emilio González Afonso, subdelegado en Ourense, tamén é licenciado en Medicamento e foi alcalde de Verín durante sete anos.