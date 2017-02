Caso Diana Quer: "avances internos" confirmados

El delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, afirmó hoy que, aunque no trasciendan públicamente, "hay avances internos" en la investigación de la Guardia Civil para esclarecer el caso de la joven madrileña Diana Quer, cuando se cumplen seis meses de su desaparición.



Villanueva hizo estas declaraciones en las dependencias de la Guardia Civil de Lugo, a donde se desplazó para hacer entrega de una docena de coches nuevos a esta Comandancia.



"Hay avances internos, evidentemente", dijo Villanueva, porque "el cruce y el análisis" de una cantidad "inmensa de datos", que es lo que se está haciendo por parte de los investigadores de la Guardia Civil, es lo que tiene que llevar a los responsables de esas pesquisas a "resolver este caso", dijo.



También quiso dejar claro que "no se están escatimando medios, ni en cantidad ni en calidad" y que los encargados del caso están haciendo un trabajo "ejemplar", de "forma eficaz" y "con los medios que se necesitan en cada momento".



"No hay nada nuevo que se pueda decir; continúa la investigación. La Guardia Civil está trabajando intensamente; la Guardia Civil en Galicia y la Guardia Civil en Madrid. Todas las líneas de investigación están abiertas, lo digo porque, de verdad, todas las líneas están abiertas", aclaró el delegado, e insistió en que continúa "el análisis de las pruebas y de los testimonios".



Villanueva aseguró que no se ha paralizado ninguna investigación en la Comunidad autónoma por falta de efectivos en la Policía o la Guardia Civil, aunque dijo que sí se "priorizan" unas sobre otras y hay casos que "se resuelven antes y otros después".



"El trabajo es muy profesional, es muy eficiente y ninguna investigación se deja de hacer por falta de medios", indicó.



Reconoció, sin embargo, que "efectivamente hay un déficit" en las plantillas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto de la Policía como de la Guardia Civil, a causa de las circunstancias que impidieron en los últimos años la reposición de las plazas vacantes de funcionarios.