El delegado del Gobierno en Galicia ve "excesivos" los peajes de la AP-9

El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, ha considerado este domingo que los precios de los peajes de la autopista AP-9 son "excesivos".

Ha aclarado que "si el Gobierno del Partido Popular no hubiese aumentado la concesión" de la vía hasta 2048, no existiría el actual "problema".

"Este es un Gobierno que cumple los acuerdos que venían de gobiernos anteriores, gobiernos del PSOE y del PP. Me preocupa que algunos repartan culpas siempre para el mismo lado. Algunas subidas son producto de acuerdos que hizo Ana Pastor, del Partido Popular", ha dicho en una entrevista concedida al circuito gallego de RNE.

Y ha añadido que "lo que hay que preguntar es por qué el Gobierno del Partido Popular aumentó esta concesión hasta 2048 sin poner las cautelas suficientes para que estas cosas no ocurriesen. Si no hubiese aumentado la concesión, no estaríamos con este problema".

Javier Losada tiene "la sensación" de que la Xunta del Partido Popular reclama ahora al Gobierno central una serie de asuntos que no pedía al Ejecutivo de Mariano Rajoy, como ocurre precisamente con la subida de los peajes. "Al Gobierno de España tampoco le gustan que suban, pero las facturas están ahí y hay que pagarlas", ha declarado.

Está "de acuerdo con que los precios son excesivos", pero es necesario "cumplir los compromisos". "No es de recibo que ahora se diga que cuando las subidas son por compromisos del Partido Socialistas son malas y cuando son por compromisos del Partido Popular es redistribuir, porque no es así", ha continuado.

Frente a eso, plantea la situación expuesta por el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, que cuando subió el precio del gasoil al máximo permitido para las comunidades autónomas habló de "ayudar a la sanidad y redistribución y concienciación ecológica" y, sin embargo, ahora que el Gobierno ha abierto la posibilidad de aplicar un impuesto a los combustibles más contaminantes, "dice que es un atentado contra los automovilistas y los empresarios".

Javier Losada ha destacado, no obstante, que con Núñez Feijóo mantiene una relación "muy buena, una relación fluida, de cooperación y de lealtad", a lo largo de los cuatro meses y medio que acumula como delegado del Gobierno.

Respecto a otro asunto candente, la declaración de Tui como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil tras la explosión de una pirotecnia ilegal en la parroquia de Paramos, Javier Losada ha recordado el "compromiso del Gobierno", que consiste en "hablar y hacer".

Los afectados por la explosión tendrán una serie de beneficios fiscales y económicos por acuerdo del Consejo de Ministros, entre los que está la exención de tributación de las ayudas. "Todos los compromisos que se adquirieron, se cumplieron. Es un Gobierno que hace lo que dice y que dice lo que hace y que está próximo a las inquietudes de la gente", ha subrayado.

El Ejecutivo sigue, asimismo, con su objetivo de "mantenimiento de los puestos de trabajo y de la actividad industrial" en las factorías de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias), donde la empresa pretende cerrar y acabar con casi setecientos empleos directos.

Javier Losada espera "nuevas noticias a lo largo de los próximos días" y desea que la reunión de la próxima semana entre ministras de Industria, Reyes Maroto; y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera; con los presidentes de los gobiernos de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; y Asturias, Javier Fernández; avance en la unidad que reclama en conjunto con la representación de los trabajadores, pues espera que Alcoa retire el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado, bien por voluntad propia o a través de la vía judicial.

Sobre la situación de la Autoridad Portuaria de A Coruña, con una deuda millonaria adquirida durante la construcción del puerto exterior de Punta Langosteira que tuvo un elevado sobrecoste, el delegado del Gobierno ha subrayado que "lo primero que tiene que hacer la Autoridad Portuaria de A Coruña, que es autónoma, es gestionar este compromiso adquirido".

"El Gobierno de España le pondrá todas las facilidades. El Gobierno está dispuesto a hablar", ha añadido Javier Losada, que ve a Puertos del Estado y al Ministerio de Fomento en disposición de facilitar el pago de la deuda.