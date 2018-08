Denuncian la agresión homófoba a un chico que engañaron por una aplicación de contactos en Redondela

La asociación Avante LGTB recibió este jueves una denuncia anónima de un chico al que supuestamente engañaron a través de `Grindr`, una aplicación de contacto para hombres, y que finalmente sufrió una agresión homófoba.



En un comunicado, la organización explica que la presunta víctima quedó con otro chico a través de esta herramienta para encontrarse en un portal del municipio, hasta donde se desplazó en coche. Una vez allí, se encontró con un grupo de jóvenes que le empezaron a tirar cosas y a gritar insultos homófobos, según relata Avante LGTB.



En declaraciones a Europa Press, el coordinador de Avante LGTB Compostela, Alexandre Garrido, ha explicado que la presunta víctima es un miembro de la asociación en Vigo y que relató los hechos por el grupo de `Whatsapp` de la entidad.



"Decidimos denunciarlo públicamente en los medios. Se le comentó incluso que podía demandar ante las autoridades y se le ofreció acompañarlo, pero parece ser que (los supuestos agresores) eran adolescentes, por lo que la víctima consideró que no era necesario", indica Garrido.



Seguidamente, el coordinador de Avante LGTB Compostela tacha de "muy graves" los hechos ocurridos, ya que la supuesta agresión fue algo "premeditado, porque se tuvieron que descargar la aplicación".

"No puede quedar sin respuesta"

La asociación considera que este tipo de acciones "no pueden quedar sin respuesta" y la sociedad "debe dejar de ver normal" una agresión como la que denuncian. Además, incide en que estos actos son "igualmente denunciables" aunque "no llegue a haber violencia física".



Así las cosas, Avante LGTB explica que la estrategia de suplantación en `Grindr` u otras aplicaciones similares es utilizada en "varios países para `cazar` a personas LGTB.



Aunque en Galicia "no hay constancia de que se haga a menudo", asegura Alexandre Garrido, "sí que se hace en otros países como Egipto, donde incluso el Gobierno persigue gays" a través de este método también empleado por "grupos `neonazis" en Europa del Este y otros lugares en los que la homosexualidad es ilegal.