Detenida en A Coruña por hacerse pasar por otra persona para solicitar un préstamo

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a una mujer como presunta autora de un delito de usurpación del estado civil y un delito de estafa, según informa la Jefatura Superior de Policía de Galicia.



Los hechos se produjeron el pasado mes de junio cuando la víctima se enteró de la situación, al recibir una llamada telefónica de una de una entidad financiera en la que le indicaban que tenía varias cuotas impagadas de un préstamo.



La mujer indicó a la persona de la entidad financiera que ella no había solicitado ningún préstamo, respondiéndole desde la misma que constaba que había solicitado un préstamo de 6.000 euros y que no había hecho frente al pago de los plazos.



Igualmente, desde la entidad le indicaron el número de cuenta desde el que se hacía el pago de dicho préstamo, constatando, la víctima de los hechos, que esa cuenta no era suya.



Inmediatamente la mujer se personó en dependencias policiales e interpuso una denuncia, iniciándose la investigación de los hechos. Derivada de la misma, se identificó a una mujer que utilizó los datos de la mujer, a la que conocía, solicitando un préstamo haciéndose pasar por ella. Finalmente, fue detenida el pasado 7 de agosto.