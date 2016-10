Detenido por enviar droga desde Paraguay a Vigo por correo ordinario

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado una ruta de envío de droga desde Paraguay a España mediante correspondencia postal, con la detención de un varón de 52 años, de nacionalidad española y domicilio en Paraguay, que supuestamente utilizaba para los envíos identidades falsas y direcciones reales de terceras personas.



Según ha informado la Policía Nacional, a finales de agosto el grupo de UDEV-Drogas tuvo conocimiento de la existencia de una posible ruta de envío de cocaína desde Paraguay a España, por la que se enviaban sustancias estupefacientes por correo usando identidades falsas y destinos reales, que el emisor convenía con el verdadero receptor de la sustancia.



Ya meses atrás se había hallado un sobre con cocaína en un local de Sanjurjo Badía, lo que permitió detectar posteriormente en Correos otro paquete con hachís, por lo que los efectivos se centraron en indagar sobre los potenciales destinatarios y las rutas de envío y origen de los paquetes. De esta forma, se descubrió que varios envíos habían tenido como destino una vivienda en Chapela.



Así, se comprobó que a este domicilio, que había estado desocupado durante algún tiempo, llegaban semanalmente envíos desde Sudamérica, aunque la propietaria del inmueble no se hacía cargo de ellos por no estar a su nombre. Sobre esta mujer se constató que desconocía tanto el contenido de los sobres como que utilizaban su dirección para "el envío masivo de sustancias estupefacientes".



En este contexto, se abrieron los sobres para analizar su contenido, con lo que se verificó que los envíos tenían "una alta tecnificación", ya que usaban "grandes medidas de seguridad" para burlar los controles de los aeropuertos y estaciones; y tenían identidades ficticias para el remitente y el destinatario para dificultar la identificación de los responsables en caso de detectarse el contenido.



DETENCIÓN



No obstante, fruto de la investigación se consiguió identificar como remitente de los paquetes a un ciudadano español con "amplios vínculos" con el narcotráfico, que vivía en Paraguay desde hacía nueve años y que tenía previsto viajar a España.



Debido a la "violencia y peligrosidad" de este varón, se elaboró un complejo dispositivo policial con varios agentes, encaminado a su detención en el momento en que llegase al aeropuerto. Así, fue arrestado y trasladado a comisaría para tomarle declaración, tras lo que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de Vigo.