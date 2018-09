Detenidos por alterar la paternidad de un recién nacido en Santiago

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santiago de Compostela a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un delito de alteración de la paternidad de un recién nacido.



La investigación, informa este cuerpo en un comunicado, se inició a finales del mes de agosto, cuando se comunicó desde un juzgado de la capital gallega la posibilidad de que se estuviese cometiendo un delito en un centro hospitalario de la ciudad.

Los agentes comprobaron que, en diciembre del año pasado, la madre biológica del bebé llegó a España procedente de Honduras, ya embarazada.

Dada su situación personal y laboral, y considerando que no podía hacerse cargo del bebé, decidió darlo en adopción, para lo cual buscó en Internet y puso un anuncio. Una pareja contactó con ella para adoptar el bebe y la convencieron para que se fuese a vivir con ellos hasta el momento del parto.



Según la nota, hicieron un primer registro documental en el hospital alterando los datos de filiación del recién nacido.



En el mes de julio la madre biológica se encontraba, por tanto, residiendo en la ciudad de Santiago de Compostela junto con el hombre que iba a adoptar al niño y un familiar de él.



La mujer dio a luz en agosto y el hombre que la acompañaba cubrió los papeles del hospital con los datos del bebé, haciendo constar los apellidos de ambos, y actuando ante el personal sanitario como si fuese la pareja de ella.



No obstante, el día en el que el supuesto padre y su familiar se disponían a inscribir al recién nacido en el Registro Civil, la madre biológica se arrepintió y confesó sus intenciones a los médicos del centro.

Les dijo lo que había pasado y que no quería entregar a su hijo a aquel hombre. También le comentó a él que finalmente no le iba a dar a su hijo.

La policía detuvo a la madre biológica y al supuesto padre, ya que no existía constancia alguna de que hubieran seguido los procedimientos legales para una adopción o similar y, además, habían cooperado de manera activa en la alteración de la correcta filiación del menor, al hacer la primera inscripción documental del bebé con los apellidos de ambos.



Tras las oportunas gestiones, se acordó el acogimiento familiar temporal del menor por parte de la Xunta de Galicia.



Hasta el momento, los investigadores no han tenido constancia de la existencia de la mujer que supuestamente iba a ser la madre adoptiva del menor.



Respecto al familiar del supuesto padre, que residía también con la madre biológica en la localidad de Santiago, fue oído en declaración en calidad de investigado no detenido.



De igual modo, los agentes consideran que en el transcurso de los hechos pudo haber algún tipo de contraprestación económica.