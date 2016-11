Detenidos y enviados a prisión los dos autores de la agresión al párroco de Vigo

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía ha detenido por sendos delitos de lesiones y de robo con violencia e intimidación a dos ciudadanos brasileños que el pasado 8 de octubre agredieron y robaron al párroco de San Xosé Obreiro e Santa Rita de Vigo, Antonio Rodríguez Suárez, quien como consecuencia de las lesiones estuvo en coma y actualmente continúa ingresado en un hospital.



Según ha informado la Policía Nacional, la investigación se inició el día en que sucedieron los hechos, tras ser informados telefónicamente por un testigo. Acerca de lo ocurrido, el cura manifestó que sobre las 16,20 horas se encontraba en el despacho parroquial cuando se presentó un joven que no había visto nunca antes, pidiéndole que le confesase.



El párroco accedió y después el joven se fue, regresando unos minutos después acompañado de otro varón. En ese momento, uno de ellos le sujetó por detrás y le apretó la cara con una mano inmovilizándolo, pero, como se resistía, le tiró al suelo y le propinó varias patadas. Mientras, el segundo varón se hizo con la caja de caudales y la llave que la abría, huyendo ambos a continuación.



En concreto, la caja contenía unos 1.000 euros de dinero en efectivo, documentación de la parroquia y diversas joyas entregadas por una feligresa para su custodia. Además, los ladrones antes de escapar sustrajeron la cartera del cura --con documentación y unos 400 euros en su interior--, su reloj, sus gafas y su teléfono móvil.



La víctima, que mal herido "intentó seguirles fuera de la parroquia" sin conseguir darles alcance, hizo notar a la Policía que los agresores conocían perfectamente dónde guardaba la llave de la caja de seguridad y trasladó sus sospechas de que el chico al que cambiaba las monedas algunas veces podía tener relación con los jóvenes, ya que era de las pocas personas que sabía dónde tenía la llave.



DETENCIÓN



Fruto de la investigación policial desarrollada por el Grupo de la U.D.E.V. II de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela --por la que se analizaron varias cámaras de vigilancia próximas, se entrevistaron a testigos, y se estudiaron las características físicas y un tatuaje de los asaltantes--, finalmente se logró identificar a los presuntos autores de estos hechos.



Así, ambos fueron localizados y detenidos este miércoles, tras lo que se registraron sus domicilios, donde se incautaron diversos objetos, entre ellos la ropa que pudieron utilizar en el asalto. Una vez en comisaría, se comprobó que uno de ellos carecía de antecedentes mientras que el otro tenía 13 --varios de ellos por hechos similares--.



Los dos varones fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número tres de Vigo este jueves, que ha decretado el ingreso en prisión de ambos, según han comunicado a Europa Press fuentes policiales.



ESTADO DE SALUD



Tal y como informó el sobrino del párroco a Europa Press, el día de la agresión, pese a estar mal herido, Antonio Rodríguez ofició la Misa de esa tarde, tras lo que fue a denunciar lo ocurrido y después a un centro médico para que le hicieran pruebas.



En aquel momento "no le encontraron nada"; no obstante, al día siguiente cuando regresó a la iglesia para dar misa "se encontró mal", por lo que fue de nuevo a un centro médico, que le trasladó al Hospital Álvaro Cunqueiro.



Allí fue operado de urgencia por un derrame en el cerebro "producido por los golpes" que recibió y desde entonces estuvo en coma inducido durante 18 días, del que despertó hace una semana, si bien de momento no se pueden valorar los daños producidos. A día de hoy, ha añadido la Policía Nacional, el cura está ingresado en el hospital y se recupera "muy lentamente" de las lesiones.