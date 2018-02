Detido un septuaxenario veciño de Marín por causar danos cun punzón en 25 vehículos

Axentes da Policía Nacional adscritos á Comisaría de Marín (Pontevedra) detiveron a un home de 79 anos veciño deste municipio como presunto autor de varios delitos de danos en vehículos causados cun punzón.

Segundo informa a Policía Nacional, os feitos sucederon no mes de maio, cando comezaron a denunciarse unha serie de danos nos vehículos estacionados no aparcadoiro da zona que vai cara ao dique, "todos eles en forma de raias producidas na pintura do lateral dos vehículos por todo o lateral efectuados cun obxecto punzante e picadas nalgunha das rodas dos coches", concreta.

A Policía resaltou que se localizaron até 25 coches raiados, algúns deles en varias ocasións, "do mesmo xeito e no mesmo lugar", engaden as mesmas fontes policiais, que concretan que "nalgúns casos as raias preséntanse en forma de cruces, círculos e mesmo palabras escritas no capó", ao que se suman picadas de rodas e danos que nalgúns casos alcanzan os 700 euros.

Os axentes estableceron un dispositivo policial e iniciaron as investigacións pertinentes para tratar de pescudar a identidade do autor destes delitos.

Así, durante os meses de xuño, xullo, agosto, setembro, outubro, novembro e decembro do pasado ano e xaneiro e febreiro de 2018 seguíronse producindo danos en até 25 vehículos da zona, destaca a Policía.

Por iso, unha vez establecido un dispositivo de vixilancia os axentes policiais sorprenderon 'in fraganti' a un home camiñando entre os vehículos estacionados e, nun momento dado, observaron "como sacaba un punzón do peto e golpeaba insistentemente una das rodas dun vehículo estacionado na zona", relata a Policía.

Por todo iso os axentes detivéronlle o pasado 19 de febreiro polo delito de danos nos vehículos estacionados. Ao arrestado intervéuselle un punzón co que supostamente causou os danos.