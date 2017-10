Detido un veciño de Pontevedra por tenencia e distribución de pornografía infantil

A Guardia Civil detivo a un veciño do municipio de Vilaboa (Pontevedra), identificado cono J.A.G., de 42 anos, por tenencia e distribución de pornografía infantil e corrupción de menores, ao habérselle incautado no seu domicilio "unha importante cantidade de arquivos con imaxes de menores practicando sexo explícito".



Así o informou este martes o Instituto Armado, que explicou que a detención se levou a cabo por mor das investigacións do Equipo de Delitos Tecnolóxicos (EDITE) da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Guardia Civil de Pontevedra, no marco da "Operación Tygra".



As mesmas fontes relataron que os axentes puideron pescudar que esta persoa estaba a distribuír imaxes de pornografía infantil a través do seu teléfono móbil, por medio dunha aplicación de mensaxería instantánea (Whatsapp).



En base aos resultados previos obtidos na fase de investigación, o pasado fin de semana, coa autorización do Xulgado de Instrución número 3 de Cangas, levou a cabo un rexistro no domicilio desta persoa, en Santa Cristina de Cobres.



Os axentes incautáronse de varios dispositivos electrónicos e dunha "inxente cantidade" de arquivos con imaxes de menores, de entre 3 a 12 anos de idade, "practicando sexo explícito con adultos", precisan as mesmas fontes.



ANÁLISE



A operación continúa aberta pendente do resultado que arroxe a análise do material que se aloxa nos dispositivos electrónicos intervidos, "que serán examinados con posterioridade para determinar os contidos exactos que a persoa detida puidese estar a distribuír polas redes sociais, polo que non se descartan novas detencións", destaca a Guardia Civil.



O detido foi posto a disposición xudicial, tras o que quedou en liberdade provisional con cargos.