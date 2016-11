Detidos por un atraco a un banco en Lugo

Agentes da Garda Civil detiveron dous individuos relacionados cun atraco cometido hai uns dous meses nun banco na provincia de Lugo.



Segundo informaron a Europa Press fontes próximas á investigación, este mércores foron detidos os dous individuos no termo municipal de Sarria (Lugo).



Os arrestados permanecen en dependencias do Instituto Armado na provincia de Lugo á espera de pasar nas próximas horas a disposición xudicial.



As mesmas fontes consultadas resaltaron que a investigación en relación a este atraco, sucedido a principios de setembro nunha sucursal bancaria en Seoane do Courel, permanece aberta.